Euroclear в начале 2026 года перечислит для Украины 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов рф

Финансовая группа Euroclear объявила, что в начале 2026 года перечислит в бюджет поддержки Украины €1,4 млрд доходов, полученных от замороженных активов, связанных с россией. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2025 год, передает УНН.

Детали

В документе отмечается, что в июле 2025 года Euroclear уже перечислила €1,6 млрд в европейский фонд для Украины как часть "сверхприбыльного взноса", установленного европейскими правилами. Дополнительный платеж в размере €1,4 млрд ожидается в начале 2026 года.

Доходы, из которых формируются эти взносы, поступают от процентов по замороженным российским активам, находящимся на балансе Euroclear, и используются для поддержания финансовой устойчивости Украины в сложных условиях войны.

Добавим

Euroclear – это крупная европейская финансовая компания, которая хранит и обслуживает ценные бумаги (облигации, акции, инвестиционные фонды) для банков, государств и инвесторов по всему миру.

Euroclear подчеркнула свое обязательство выполнять международные санкции и сотрудничать с европейскими институтами по преобразованию таких доходов в помощь Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждала с США использование замороженных российских активов на восстановление Украины. Он подчеркнул, что россия является агрессором, и эти средства должны быть направлены на возмещение ущерба от ее агрессии.