російські заморожені активи мають бути використані саме на відновлення України - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна обговорювала із США питання російських заморожених активів, які знаходяться в Америці, що кошти мають бути використані саме на відновлення України. Про це Зеленський заявив журналістам, передає УНН.
Деталі
Безумовно ми будемо боротися, і це абсолютно справедливо щодо використання всіх заморожених російських активів. Чому? Тому що росія є агресором, це визнано всім світом. Вони розпочали цю війну. Тому в цій ситуації ми відновлюємося після наслідків агресії росії
Він зазначив, що Україна говорила з американцям і про 5 млрд доларів неодноразово, додавши, що Україна розраховує на використання заморожених активів саме для України.
Виглядає трішки дивно, що росія сторона-агресор, і вона просить десь гроші заморожені, нехай навіть, але вони заморожені через їхню агресію, і вони хочуть їх використовувати для відновлення своєї частини. Ну, тобто вони почали "сво", як вони це називають, хоча це війна, вони все це розпочали. Виглядає, чесно кажучи, нонсенс, дивно виглядає
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не лише не заарештований, а й доволі успішно бореться за російські заморожені активи, які знаходяться у Європі.
Очільник кремля володимир путін під час засідання Ради безпеки рф прокоментував ініціативи президента США Дональда Трампа та ситуацію навколо Гренландії. Він заявив про готовність спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених російських активів до "Ради миру", куди раніше отримав запрошення від американського лідера.