російські заморожені активи мають бути використані саме на відновлення України - Зеленський

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна обговорювала із США питання російських заморожених активів, які знаходяться в Америці, що кошти мають бути використані саме на відновлення України. Про це Зеленський заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

Безумовно ми будемо боротися, і це абсолютно справедливо щодо використання всіх заморожених російських активів. Чому? Тому що росія є агресором, це визнано всім світом. Вони розпочали цю війну. Тому в цій ситуації ми відновлюємося після наслідків агресії росії - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна говорила з американцям і про 5 млрд доларів неодноразово, додавши, що Україна розраховує на використання заморожених активів саме для України.

Виглядає трішки дивно, що росія сторона-агресор, і вона просить десь гроші заморожені, нехай навіть, але вони заморожені через їхню агресію, і вони хочуть їх використовувати для відновлення своєї частини. Ну, тобто вони почали "сво", як вони це називають, хоча це війна, вони все це розпочали. Виглядає, чесно кажучи, нонсенс, дивно виглядає - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не лише не заарештований, а й доволі успішно бореться за російські заморожені активи, які знаходяться у Європі.

Очільник кремля володимир путін під час засідання Ради безпеки рф прокоментував ініціативи президента США Дональда Трампа та ситуацію навколо Гренландії. Він заявив про готовність спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених російських активів до "Ради миру", куди раніше отримав запрошення від американського лідера.