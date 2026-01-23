российские замороженные активы должны быть использованы именно на восстановление Украины - Зеленский

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждала с США вопрос российских замороженных активов, находящихся в Америке, что средства должны быть использованы именно на восстановление Украины. Об этом Зеленский заявил журналистам, передает УНН.

Детали

Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо в отношении использования всех замороженных российских активов. Почему? Потому что Россия является агрессором, это признано всем миром. Они начали эту войну. Поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина говорила с американцами и о 5 млрд долларов неоднократно, добавив, что Украина рассчитывает на использование замороженных активов именно для Украины.

Выглядит немного странно, что Россия сторона-агрессор, и она просит где-то деньги замороженные, пусть даже, но они заморожены из-за их агрессии, и они хотят их использовать для восстановления своей части. Ну, то есть они начали "сво", как они это называют, хотя это война, они все это начали. Выглядит, честно говоря, нонсенс, странно выглядит - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не только не арестован, но и довольно успешно борется за российские замороженные активы, находящиеся в Европе.

Глава Кремля Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ прокомментировал инициативы президента США Дональда Трампа и ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных российских активов в "Совет мира", куда ранее получил приглашение от американского лидера.