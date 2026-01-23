российские замороженные активы должны быть использованы именно на восстановление Украины - Зеленский

$43.170.01
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
О чем договорились в москве американская делегация и путин
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жилье
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Давос
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
российские замороженные активы должны быть использованы именно на восстановление Украины - Зеленский

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждала с США использование замороженных российских активов на восстановление Украины. Он подчеркнул, что Россия является агрессором, и эти средства должны быть направлены на возмещение ущерба от ее агрессии.

российские замороженные активы должны быть использованы именно на восстановление Украины - Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждала с США вопрос российских замороженных активов, находящихся в Америке, что средства должны быть использованы именно на восстановление Украины. Об этом Зеленский заявил журналистам, передает УНН.

Детали

Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо в отношении использования всех замороженных российских активов. Почему? Потому что Россия является агрессором, это признано всем миром. Они начали эту войну. Поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина говорила с американцами и о 5 млрд долларов неоднократно, добавив, что Украина рассчитывает на использование замороженных активов именно для Украины.

Выглядит немного странно, что Россия сторона-агрессор, и она просит где-то деньги замороженные, пусть даже, но они заморожены из-за их агрессии, и они хотят их использовать для восстановления своей части. Ну, то есть они начали "сво", как они это называют, хотя это война, они все это начали. Выглядит, честно говоря, нонсенс, странно выглядит

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не только не арестован, но и довольно успешно борется за российские замороженные активы, находящиеся в Европе.

Глава Кремля Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ прокомментировал инициативы президента США Дональда Трампа и ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных российских активов в "Совет мира", куда ранее получил приглашение от американского лидера.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Гренландия
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина