ЄС сплачуватиме €3 млрд на рік відсотків за кредитом Україні - Politico
Київ • УНН
Платники податків ЄС сплачуватимуть 3 мільярди євро на рік у вигляді відсотків за кредитом для фінансування оборони України. Новий план надасть Україні 45 мільярдів євро наступного року, а решту коштів виплатять у 2027 році.
Деталі
Новий план надасть Україні 45 мільярдів євро наступного року. Решту коштів буде виплачено у 2027 році. План передбачатиме антикорупційні гарантії та план того, скільки грошей має бути витрачено на військові та бюджетні потреби України.
Новий план буде недешевим. Очікується, що ЄС виплачуватиме 3 мільярди євро щорічно у вигляді відсотків з 2028 року через свій семирічний бюджет, який значною мірою фінансується урядами ЄС, повідомили журналістам у п'ятницю високопосадовці Єврокомісії. Виплата відсотків розпочнеться у 2027 році, але коштуватиме лише 1 мільярд євро того року.
Україні доведеться повернути позику лише після того, як росія завершить війну та виплатить воєнні репарації. Це видається малоймовірним, а це означає, що ЄС може постійно пролонгувати борг або використовувати заморожені російські активи для його погашення. Це вимагатиме ще однієї політичної угоди між лідерами ЄС, на тлі того, як Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених активів, більшість з яких зберігаються у брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear.
Саме опір Бельгії зрештою змусив лідерів обрати варіант спільного боргу. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер хотів необмежених фінансових гарантій щодо російського кредиту, забезпеченого активами, що було занадто великою вимогою для його колег.
Чехія, Угорщина та Словаччина не приєднаються до інших 24 країн блоку у розподілі боргового тягаря, але домовилися не перешкоджати фінансовим потребам України. У межах угоди, як повідомляється, Єврокомісія запропонує так звану розширену співпрацю на початку наступного тижня, що надасть 24 країнам правову платформу для залучення спільного боргу.
Доповнення
Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.
