ЄС сплачуватиме €3 млрд на рік відсотків за кредитом Україні - Politico

11:29 • 6588 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 9814 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 11397 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 12705 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 13022 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 21844 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36493 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26776 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32362 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 41003 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень20 грудня, 04:04 • 5388 перегляди
Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів20 грудня, 04:21 • 8216 перегляди
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20 грудня, 04:40 • 10419 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України20 грудня, 05:57 • 13251 перегляди
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині20 грудня, 07:23 • 4256 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:21 • 66377 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:39 • 44250 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 52541 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
19 грудня, 09:00 • 46592 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 15:30 • 71685 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеса
Крим
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 20966 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 68178 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 49485 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 47104 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 53190 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Financial Times
Ракетна система С-400

ЄС сплачуватиме €3 млрд на рік відсотків за кредитом Україні - Politico

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Платники податків ЄС сплачуватимуть 3 мільярди євро на рік у вигляді відсотків за кредитом для фінансування оборони України. Новий план надасть Україні 45 мільярдів євро наступного року, а решту коштів виплатять у 2027 році.

ЄС сплачуватиме €3 млрд на рік відсотків за кредитом Україні - Politico

Платники податків ЄС повинні будуть сплачувати 3 мільярди євро на рік у вигляді відсотків за кредитом у межах плану залучення спільного боргу для фінансування оборони України від росії, з посиланням на високопосадовців Європейської комісії повідомляє Politico, пише УНН

Деталі

Новий план надасть Україні 45 мільярдів євро наступного року. Решту коштів буде виплачено у 2027 році. План передбачатиме антикорупційні гарантії та план того, скільки грошей має бути витрачено на військові та бюджетні потреби України.

Новий план буде недешевим. Очікується, що ЄС виплачуватиме 3 мільярди євро щорічно у вигляді відсотків з 2028 року через свій семирічний бюджет, який значною мірою фінансується урядами ЄС, повідомили журналістам у п'ятницю високопосадовці Єврокомісії. Виплата відсотків розпочнеться у 2027 році, але коштуватиме лише 1 мільярд євро того року.

Україні доведеться повернути позику лише після того, як росія завершить війну та виплатить воєнні репарації. Це видається малоймовірним, а це означає, що ЄС може постійно пролонгувати борг або використовувати заморожені російські активи для його погашення. Це вимагатиме ще однієї політичної угоди між лідерами ЄС, на тлі того, як Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених активів, більшість з яких зберігаються у брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear.

Саме опір Бельгії зрештою змусив лідерів обрати варіант спільного боргу. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер хотів необмежених фінансових гарантій щодо російського кредиту, забезпеченого активами, що було занадто великою вимогою для його колег.

Чехія, Угорщина та Словаччина не приєднаються до інших 24 країн блоку у розподілі боргового тягаря, але домовилися не перешкоджати фінансовим потребам України. У межах угоди, як повідомляється, Єврокомісія запропонує так звану розширену співпрацю на початку наступного тижня, що надасть 24 країнам правову платформу для залучення спільного боргу.

Доповнення

Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.

Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки19.12.25, 08:31 • 21637 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Euroclear
Європейська комісія
Європейський Союз
Бельгія
Чехія
Словаччина
Угорщина
Україна