ЕС будет платить €3 млрд в год процентов по кредиту Украине - Politico

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Налогоплательщики ЕС будут платить 3 миллиарда евро в год в виде процентов по кредиту для финансирования обороны Украины. Новый план предоставит Украине 45 миллиардов евро в следующем году, а остальные средства будут выплачены в 2027 году.

ЕС будет платить €3 млрд в год процентов по кредиту Украине - Politico

Налогоплательщики ЕС должны будут платить 3 миллиарда евро в год в виде процентов по кредиту в рамках плана привлечения общего долга для финансирования обороны Украины от России, со ссылкой на высокопоставленных чиновников Европейской комиссии сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Новый план предоставит Украине 45 миллиардов евро в следующем году. Остальные средства будут выплачены в 2027 году. План будет предусматривать антикоррупционные гарантии и план того, сколько денег должно быть потрачено на военные и бюджетные нужды Украины.

Новый план будет недешевым. Ожидается, что ЕС будет выплачивать 3 миллиарда евро ежегодно в виде процентов с 2028 года через свой семилетний бюджет, который в значительной степени финансируется правительствами ЕС, сообщили журналистам в пятницу высокопоставленные чиновники Еврокомиссии. Выплата процентов начнется в 2027 году, но будет стоить только 1 миллиард евро в том году.

Украине придется вернуть заем только после того, как россия завершит войну и выплатит военные репарации. Это кажется маловероятным, а это означает, что ЕС может постоянно пролонгировать долг или использовать замороженные российские активы для его погашения. Это потребует еще одного политического соглашения между лидерами ЕС, на фоне того, как Бельгия решительно выступает против использования замороженных активов, большинство из которых хранятся в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear.

Именно сопротивление Бельгии в конечном итоге заставило лидеров выбрать вариант общего долга. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер хотел неограниченных финансовых гарантий по российскому кредиту, обеспеченному активами, что было слишком большим требованием для его коллег.

Чехия, Венгрия и Словакия не присоединятся к другим 24 странам блока в распределении долгового бремени, но договорились не препятствовать финансовым потребностям Украины. В рамках соглашения, как сообщается, Еврокомиссия предложит так называемое расширенное сотрудничество в начале следующей недели, что предоставит 24 странам правовую платформу для привлечения общего долга.

Дополнение

Евросовет решил выделить Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы. Средства будут базироваться на заимствованиях ЕС без использования российских активов и без привлечения Чехии, Венгрии и Словакии.

Юлия Шрамко

