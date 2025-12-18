$42.340.15
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 8782 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 21950 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 38192 перегляди
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 39769 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 65644 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56 • 38679 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28752 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25663 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23137 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Відмова ЄС від використання заморожених активів послабить позиції України - Президент Зеленський

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Зеленський заявив, що відмова ЄС використати заморожені російські кошти послабить Україну, що може вплинути на перебіг війни та дипломатію. Він наголосив, що без цих грошей Україна опиниться у вразливішій позиції, що зменшить інтерес росії до дипломатичного врегулювання.

Відмова ЄС від використання заморожених активів послабить позиції України - Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Європейського Союзу використати заморожені російські гроші Україна опиниться у слабшій позиції, що може вплинути на подальший перебіг війни та дипломатичні перспективи. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

На запитання журналіста про те, що робитиме Україна у випадку, якщо ЄС відмовить у використанні заморожених російських грошей для підтримки українців, Володимир Зеленський відповів, що у такому випадку росія не буде зацікавлена у дипломатії.

Дивіться, а що буде робити Європа? І це серйозне запитання. І що буде робити Сполучені Штати? Чому я говорю? Це говорить про те, що якщо в Україні немає таких грошей, вона більш слабкої позиції. У путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю. І він розуміє, що ми будемо більш слабкими і більш вразливими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії будь-якого діалогу. Що будуть всі інші робити?

 - наголосив президент України.

Нагадаємо

Центральний банк рф подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear щодо заморожених російських активів. Позов розглядатиметься в арбітражному суді москви, де центробанк звинувачує Euroclear у завданні шкоди через неможливість розпоряджатися коштами та цінними паперами.

Алла Кіосак

