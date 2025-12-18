Відмова ЄС від використання заморожених активів послабить позиції України - Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Європейського Союзу використати заморожені російські гроші Україна опиниться у слабшій позиції, що може вплинути на подальший перебіг війни та дипломатичні перспективи. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

На запитання журналіста про те, що робитиме Україна у випадку, якщо ЄС відмовить у використанні заморожених російських грошей для підтримки українців, Володимир Зеленський відповів, що у такому випадку росія не буде зацікавлена у дипломатії.

Дивіться, а що буде робити Європа? І це серйозне запитання. І що буде робити Сполучені Штати? Чому я говорю? Це говорить про те, що якщо в Україні немає таких грошей, вона більш слабкої позиції. У путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю. І він розуміє, що ми будемо більш слабкими і більш вразливими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії будь-якого діалогу. Що будуть всі інші робити? - наголосив президент України.

Нагадаємо

Центральний банк рф подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear щодо заморожених російських активів. Позов розглядатиметься в арбітражному суді москви, де центробанк звинувачує Euroclear у завданні шкоди через неможливість розпоряджатися коштами та цінними паперами.