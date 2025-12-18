$42.340.15
Отказ ЕС от использования замороженных активов ослабит позиции Украины - Президент Зеленский

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Президент Зеленский заявил, что отказ ЕС использовать замороженные российские средства ослабит Украину, что может повлиять на ход войны и дипломатию. Он подчеркнул, что без этих денег Украина окажется в более уязвимом положении, что уменьшит интерес россии к дипломатическому урегулированию.

Отказ ЕС от использования замороженных активов ослабит позиции Украины - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа Европейского Союза использовать замороженные российские деньги Украина окажется в более слабой позиции, что может повлиять на дальнейший ход войны и дипломатические перспективы. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

На вопрос журналиста о том, что будет делать Украина в случае, если ЕС откажет в использовании замороженных российских денег для поддержки украинцев, Владимир Зеленский ответил, что в таком случае россия не будет заинтересована в дипломатии.

Смотрите, а что будет делать Европа? И это серьезный вопрос. И что будут делать Соединенные Штаты? Почему я говорю? Это говорит о том, что если у Украины нет таких денег, она в более слабой позиции. У путина растет соблазн захватить нас, потому что мы в такой позиции, когда у нас не хватает денег на жизнь и на оружие. И он понимает, что мы будем более слабыми и более уязвимыми. И это абсолютно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека. Точно не захочет никакой дипломатии, никакого диалога. Что будут все остальные делать?

 - подчеркнул президент Украины.

Напомним

Центральный банк рф подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear относительно замороженных российских активов. Иск будет рассматриваться в арбитражном суде москвы, где центробанк обвиняет Euroclear в нанесении ущерба из-за невозможности распоряжаться средствами и ценными бумагами.

Алла Киосак

Политика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Euroclear
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина