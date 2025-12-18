Отказ ЕС от использования замороженных активов ослабит позиции Украины - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа Европейского Союза использовать замороженные российские деньги Украина окажется в более слабой позиции, что может повлиять на дальнейший ход войны и дипломатические перспективы. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

На вопрос журналиста о том, что будет делать Украина в случае, если ЕС откажет в использовании замороженных российских денег для поддержки украинцев, Владимир Зеленский ответил, что в таком случае россия не будет заинтересована в дипломатии.

Смотрите, а что будет делать Европа? И это серьезный вопрос. И что будут делать Соединенные Штаты? Почему я говорю? Это говорит о том, что если у Украины нет таких денег, она в более слабой позиции. У путина растет соблазн захватить нас, потому что мы в такой позиции, когда у нас не хватает денег на жизнь и на оружие. И он понимает, что мы будем более слабыми и более уязвимыми. И это абсолютно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека. Точно не захочет никакой дипломатии, никакого диалога. Что будут все остальные делать? - подчеркнул президент Украины.

Напомним

Центральный банк рф подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear относительно замороженных российских активов. Иск будет рассматриваться в арбитражном суде москвы, где центробанк обвиняет Euroclear в нанесении ущерба из-за невозможности распоряжаться средствами и ценными бумагами.