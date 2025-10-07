Сенат США знову не ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, шатдаун триває

У понеділок, 6 жовтня Сенат Сполучених Штатів Америки знову не зміг ухвалити законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, тож шатдаун триває вже шостий день. Президент Дональд Трамп заявив, що готовий обговорити з демократами питання охорони здоров’я, адже саме через субсидії в цій сфері вони відмовляються підтримати припинення шатдауну. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, видання Guardian, публікацію американського лідера у соцмережі Truth Social та його спілкування з журналістами в Білому домі.

Деталі

Зазначається, що керівна партія США, республіканці знову внесли до Сенату законопроєкт, спрямований на припинення шатдауну. Для його ухвалення необхідно було щонайменше 60 голосів, однак за документ проголосували лише 52 сенатори.

Найбільші розбіжності між сторонами виникли через положення про податкові пільги на медичне обслуговування соціально вразливих громадян. Демократи наполягають на безстроковому продовженні розширених податкових пільг для страхових внесків, аби підтримати американців у придбанні приватної медичної страховки в межах Закону про доступне медобслуговування (Obamacare). Республіканці ж рішуче заперечують проти цього.

До цього Трамп в Овальному кабінеті казав: "Зараз ми ведемо переговори з демократами, які можуть привести до дуже позитивних результатів. Ми розмовляємо з демократами, і щодо охорони здоров’я можуть статися дуже хороші речі".

Я радий співпрацювати з демократами над їхньою провальною політикою в галузі охорони здоров'я або будь-чим іншим, але спочатку вони повинні дозволити нашому уряду відновити роботу - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому звинуватив демократичну партію в тому, що саме через неї роботу уряду США було зупинено в розпал "одного з найуспішніших економічних періодів".

Водночас лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заперечив, що між партіями ведуться будь-які переговори з питань охорони здоров’я.

"Заява Трампа не відповідає дійсності, але якщо він нарешті готовий співпрацювати з демократами, ми будемо готові до переговорів", - зазначив Шумер.

Нагадаємо

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун з 1 жовтня після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.

