Білий дім підготував список установ, де будуть масові звільнення через шатдаун
Білий дім планує оприлюднити перелік установ, де відбудуться масштабні звільнення держслужбовців, згідно з інформацією CNN. Причиною скорочень є невідповідність пріоритетам президента та політика різноманітності, рівності та інклюзивності.
Білий дім підготував перелік установ, у яких плануються масштабні звільнення держслужбовців, і має намір оприлюднити його найближчим часом. Про це інформує CNN із посиланням на чиновників Білого дому, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що один із чиновників повідомив: "Ми можемо оголосити про скорочення штату (RIFS) завтра, в суботу або неділю".
Хоча остаточні деталі ще узгоджуються, основний список установ підготувало Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (OMB) разом із відповідними агентствами.
Президент Дональд Трамп провів зустріч із директором OMB Расселом Воутом, про що повідомив у Truth Social. За його словами, вони визначатимуть, "які з багатьох продемократичних агентств" планують скоротити, "і чи будуть ці скорочення тимчасовими чи незмінними".
За даними CNN, частина цих установ опинилася під ударом через політику різноманітності, рівності та інклюзивності, але головною причиною стало те, що адміністрація вважає їх такими, що не відповідають пріоритетам президента.
Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків
Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.
