2 жовтня, 18:06 • 15496 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 36300 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 32883 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 24076 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 25485 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 26443 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 30356 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31325 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27664 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 54417 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Білий дім підготував список установ, де будуть масові звільнення через шатдаун

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Білий дім планує оприлюднити перелік установ, де відбудуться масштабні звільнення держслужбовців, згідно з інформацією CNN. Причиною скорочень є невідповідність пріоритетам президента та політика різноманітності, рівності та інклюзивності.

Білий дім підготував список установ, де будуть масові звільнення через шатдаун

Білий дім підготував перелік установ, у яких плануються масштабні звільнення держслужбовців, і має намір оприлюднити його найближчим часом. Про це інформує CNN із посиланням на чиновників Білого дому, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що один із чиновників повідомив: "Ми можемо оголосити про скорочення штату (RIFS) завтра, в суботу або неділю".

Хоча остаточні деталі ще узгоджуються, основний список установ підготувало Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (OMB) разом із відповідними агентствами.

Трамп, Венс та республіканці звинувачують демократів у потенційному шатдауні у США30.09.25, 08:39 • 2912 переглядiв

Президент Дональд Трамп провів зустріч із директором OMB Расселом Воутом, про що повідомив у Truth Social. За його словами, вони визначатимуть, "які з багатьох продемократичних агентств" планують скоротити, "і чи будуть ці скорочення тимчасовими чи незмінними".

За даними CNN, частина цих установ опинилася під ударом через політику різноманітності, рівності та інклюзивності, але головною причиною стало те, що адміністрація вважає їх такими, що не відповідають пріоритетам президента.

Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків

- заявила журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Нагадаємо

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.

“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну 01.10.25, 16:16 • 30651 перегляд

Віта Зеленецька

