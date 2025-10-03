Білий дім підготував список установ, де будуть масові звільнення через шатдаун

Білий дім підготував перелік установ, у яких плануються масштабні звільнення держслужбовців, і має намір оприлюднити його найближчим часом. Про це інформує CNN із посиланням на чиновників Білого дому, передає УНН.

Зазначається, що один із чиновників повідомив: "Ми можемо оголосити про скорочення штату (RIFS) завтра, в суботу або неділю".

Хоча остаточні деталі ще узгоджуються, основний список установ підготувало Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (OMB) разом із відповідними агентствами.

Трамп, Венс та республіканці звинувачують демократів у потенційному шатдауні у США

Президент Дональд Трамп провів зустріч із директором OMB Расселом Воутом, про що повідомив у Truth Social. За його словами, вони визначатимуть, "які з багатьох продемократичних агентств" планують скоротити, "і чи будуть ці скорочення тимчасовими чи незмінними".

За даними CNN, частина цих установ опинилася під ударом через політику різноманітності, рівності та інклюзивності, але головною причиною стало те, що адміністрація вважає їх такими, що не відповідають пріоритетам президента.

Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків