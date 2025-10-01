“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну

Після того, як Федеральний уряд США призупинив свою роботу, Вашингтон може бути не спроможним достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми у зовнішній політиці, не дивлячись на те, що фінансування військового бюджету та програм допомоги союзникам, зокрема Україні, не залежить від основного бюджету. Про це в коментарі УНН розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Як повідомляв УНН, уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.

Як розповів Краєв, шатдаун - це зупинка роботи Федерального уряду, основних його частин, основних його агенцій. За його словами, це рішення було спричинено тим, що "Конгрес не встиг, не зміг, не захотів, з будь-якої причини не ухвалив або сам бюджет на наступний фіскальний рік, або не ухвалив продовження поточного фіскального бюджету".

Тобто цього року в американців проблема з бюджетом грандіозна. Більшу частину року, в принципі, США "існували" в 2024 фіскальному році просто з постійними продовженнями. І це створювало їм відповідні проблеми, тому що постійно треба було ухвалювати нові, і нові закони на продовження цього фіскального року, на нові бюджетні асигнування. Єдине, з чим не було проблеми - це воєнний бюджет. Він і за процедурою і, в принципі, ухвалюється окремо від федерального бюджету. Так само, як і окремо про допомогу закордонним партнерам. Це той, по якому для України, Тайваню, Ізраїлю дають допомогу, тобто не для країн-партнерів по НАТО. І зараз демократи нарешті вирішили розпочати повноцінну політичну боротьбу і не погодилися на скорочення соціальних видатків - сказав Краєв.

Він зазначив, що демократи не погодилися переписувати частину по освіті, частину по виплатам, а найголовніше вони не погодилися скорочувати соціальне страхування для здоров'я - Medicaid (американська державна програма медичної малозабезпеченим категоріям населення - ред.).

Це була одна з основних позицій уряду Трампа, які вони проштовхнули в Конгрес, і відповідно це був один з основних заходів Республіканської партії в Конгресі. На це демократи не погодилися і через це почалося ось таке протистояння. Наскільки воно затягнеться, який буде мати кінцевий результат, поки сказати важко - додає політолог.

Однак, за його словами, точно можна сказати, що, по-перше, США можуть "випасти" із зовнішньої політики, тобто всі програми підтримки, які вже розпочалися, вони будуть продовжуватися.

Але проблема в тому, що як можна щось активно робити, якщо вдома настільки велика, найбільша, по суті, для США економічна і політична криза. По-друге, це зараз страшним чином просто вдарить по американській економіці. Не просто тому, що немає зарплат у федеральних працівників, немає зарплат у працівників в сфері культури, охорони здоров'я, у чиновників місцевих… більшість із них зараз Трамп намагається змусити працювати хоча б якийсь час безкоштовно, погрожує безконтрольними звільненням. Але проблема в тому, що ринки відчують це одразу. Вже зараз Нью-Йоркська фондова біржа повзе вниз. Прогнозується падіння основних індексів на рівень кінця минулого року, які були рекордними для початку 21 століття на фоні кризи 2008-2010 років, тому що немає впевненості у Федеральному уряді, немає впевненості в тому, як він буде за свої зобов'язання відповідати, як він буде платити відсотки по бондам, як він буде платити свої зовнішні кредити, внутрішні кредити - зазначає експерт.

У контексті того, як шатдаун може вплинути на Україну, політолог заявив, що "США не будуть активні".

Тобто бюджети для нас - це окрема складова, вона не залежить напряму від федерального бюджету, але як Штати будуть займатися умовною Україною, умовним Тайванем, умовним Ізраїлем, стримуванням росії, стримуванням Китаю, коли в них немає грошей просто на підтримку роботи власного уряду. Тому я би сказав, що ключова проблема якраз в цьому, що США просто будуть не спроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на будь-які проблеми - резюмував Краєв.

