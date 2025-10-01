$41.140.18
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Федеральное правительство США приостановило работу из-за разногласий по финансированию, что произошло впервые с 2019 года. Это может привести к неспособности США быстро реагировать на внешнеполитические вызовы и негативно скажется на экономике.

"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину

После того, как Федеральное правительство США приостановило свою работу, Вашингтон может быть не в состоянии достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы во внешней политике, несмотря на то, что финансирование военного бюджета и программ помощи союзникам, в частности Украине, не зависит от основного бюджета. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Детали

Как сообщал УНН, правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению по финансированию. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет01.10.25, 08:57 • 39733 просмотра

Как рассказал Краев, шатдаун - это остановка работы Федерального правительства, основных его частей, основных его агентств. По его словам, это решение было вызвано тем, что "Конгресс не успел, не смог, не захотел, по любой причине не принял либо сам бюджет на следующий фискальный год, либо не принял продление текущего фискального бюджета".

То есть в этом году у американцев проблема с бюджетом грандиозная. Большую часть года, в принципе, США "существовали" в 2024 фискальном году просто с постоянными продлениями. И это создавало им соответствующие проблемы, потому что постоянно нужно было принимать новые и новые законы на продление этого фискального года, на новые бюджетные ассигнования. Единственное, с чем не было проблемы - это военный бюджет. Он и по процедуре и, в принципе, принимается отдельно от федерального бюджета. Так же, как и отдельно о помощи зарубежным партнерам. Это тот, по которому для Украины, Тайваня, Израиля дают помощь, то есть не для стран-партнеров по НАТО. И сейчас демократы наконец решили начать полноценную политическую борьбу и не согласились на сокращение социальных расходов

- сказал Краев.

Трамп, Вэнс и республиканцы обвиняют демократов в потенциальном шатдауне в США30.09.25, 09:39 • 2840 просмотров

Он отметил, что демократы не согласились переписывать часть по образованию, часть по выплатам, а самое главное они не согласились сокращать социальное страхование для здоровья - Medicaid (американская государственная программа медицинской помощи малообеспеченным категориям населения - ред.).

Это была одна из основных позиций правительства Трампа, которые они протолкнули в Конгресс, и соответственно это была одна из основных мер Республиканской партии в Конгрессе. На это демократы не согласились и из-за этого началось вот такое противостояние. Насколько оно затянется, какой будет иметь конечный результат, пока сказать трудно

- добавляет политолог.

Однако, по его словам, точно можно сказать, что, во-первых, США могут "выпасть" из внешней политики, то есть все программы поддержки, которые уже начались, они будут продолжаться.

Но проблема в том, что как можно что-то активно делать, если дома настолько большой, самый большой, по сути, для США экономический и политический кризис. Во-вторых, это сейчас страшным образом просто ударит по американской экономике. Не просто потому, что нет зарплат у федеральных работников, нет зарплат у работников в сфере культуры, здравоохранения, у чиновников местных… большинство из них сейчас Трамп пытается заставить работать хотя бы какое-то время бесплатно, угрожает бесконтрольными увольнениями. Но проблема в том, что рынки почувствуют это сразу. Уже сейчас Нью-Йоркская фондовая биржа ползет вниз. Прогнозируется падение основных индексов на уровень конца прошлого года, которые были рекордными для начала 21 века на фоне кризиса 2008-2010 годов, потому что нет уверенности в Федеральном правительстве, нет уверенности в том, как оно будет за свои обязательства отвечать, как оно будет платить проценты по бондам, как оно будет платить свои внешние кредиты, внутренние кредиты

- отмечает эксперт.

Трамп назвал остановку работы правительства США "вероятной" и обвинил демократов30.09.25, 20:51 • 3954 просмотра

В контексте того, как шатдаун может повлиять на Украину, политолог заявил, что "США не будут активны".

То есть бюджеты для нас - это отдельная составляющая, она не зависит напрямую от федерального бюджета, но как Штаты будут заниматься условной Украиной, условным Тайванем, условным Израилем, сдерживанием России, сдерживанием Китая, когда у них нет денег просто на поддержку работы собственного правительства. Поэтому я бы сказал, что ключевая проблема как раз в этом, что США просто будут не способны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на любые проблемы

- резюмировал Краев.

Цены на золото достигли рекордного уровня на фоне шатдауна правительства США01.10.25, 10:03 • 2576 просмотров

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Израиль
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты
Украина