Белый дом подготовил список учреждений, где будут массовые увольнения из-за шатдауна

$41.220.08
48.370.07
ukenru
2 октября, 18:06 • 14954 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 35070 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 32358 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 23576 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 25089 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 26328 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 30264 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31295 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27637 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 54185 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: на Киевщине снова задержали водителя Mercedes2 октября, 17:28 • 6268 просмотра
путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk2 октября, 18:49 • 4914 просмотра
Жителям Запорожской области стоит уехать и переждать активную фазу российского наступления - Андрющенко2 октября, 19:08 • 5696 просмотра
"Если рф "бумажный тигр", то что тогда НАТО?" - путин поставил под сомнение боеспособность Альянса2 октября, 19:45 • 6236 просмотра
На левом берегу столицы работают силы ПВО, на город идут вражеские дроны - мэр2 октября, 19:59 • 5816 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 28739 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 37354 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 38391 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 50030 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 54186 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Метте Фредериксен
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Франция
Турция
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 15623 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 58845 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 66807 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 48163 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 50579 просмотра
Актуальное
Truth Social
Дассо Мираж 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

Белый дом подготовил список учреждений, где будут массовые увольнения из-за шатдауна

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Белый дом планирует обнародовать перечень учреждений, где произойдут масштабные увольнения госслужащих, согласно информации CNN. Причиной сокращений является несоответствие приоритетам президента и политика разнообразия, равенства и инклюзивности.

Белый дом подготовил список учреждений, где будут массовые увольнения из-за шатдауна

Белый дом подготовил перечень учреждений, в которых планируются масштабные увольнения госслужащих, и намерен обнародовать его в ближайшее время. Об этом информирует CNN со ссылкой на чиновников Белого дома, передает УНН.

Детали

Отмечается, что один из чиновников сообщил: "Мы можем объявить о сокращении штата (RIFS) завтра, в субботу или воскресенье".

Хотя окончательные детали еще согласовываются, основной список учреждений подготовило Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) вместе с соответствующими агентствами.

Трамп, Вэнс и республиканцы обвиняют демократов в потенциальном шатдауне в США30.09.25, 08:39 • 2912 просмотров

Президент Дональд Трамп провел встречу с директором OMB Расселом Воутом, о чем сообщил в Truth Social. По его словам, они будут определять, "какие из многих продемократических агентств" планируют сократить, "и будут ли эти сокращения временными или неизменными".

По данным CNN, часть этих учреждений оказалась под ударом из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, но главной причиной стало то, что администрация считает их не соответствующими приоритетам президента.

Мы рассматриваем агентства, которые не соответствуют ценностям президента и которые, по нашему мнению, являются пустой тратой денег налогоплательщиков

- заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Напомним

Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению о финансировании. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину01.10.25, 16:16 • 30650 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Truth Social
Каролин Ливитт
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты