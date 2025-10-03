Белый дом подготовил список учреждений, где будут массовые увольнения из-за шатдауна

Белый дом подготовил перечень учреждений, в которых планируются масштабные увольнения госслужащих, и намерен обнародовать его в ближайшее время. Об этом информирует CNN со ссылкой на чиновников Белого дома, передает УНН.

Детали

Отмечается, что один из чиновников сообщил: "Мы можем объявить о сокращении штата (RIFS) завтра, в субботу или воскресенье".

Хотя окончательные детали еще согласовываются, основной список учреждений подготовило Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) вместе с соответствующими агентствами.

Президент Дональд Трамп провел встречу с директором OMB Расселом Воутом, о чем сообщил в Truth Social. По его словам, они будут определять, "какие из многих продемократических агентств" планируют сократить, "и будут ли эти сокращения временными или неизменными".

По данным CNN, часть этих учреждений оказалась под ударом из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, но главной причиной стало то, что администрация считает их не соответствующими приоритетам президента.

Мы рассматриваем агентства, которые не соответствуют ценностям президента и которые, по нашему мнению, являются пустой тратой денег налогоплательщиков - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Напомним

Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению о финансировании. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

