Сенат США снова не принял законопроект о финансировании правительства, шатдаун продолжается

В понедельник, 6 октября, Сенат Соединенных Штатов Америки снова не смог принять законопроект о временном финансировании правительства, поэтому шатдаун продолжается уже шестой день. Президент Дональд Трамп заявил, что готов обсудить с демократами вопрос здравоохранения, ведь именно из-за субсидий в этой сфере они отказываются поддержать прекращение шатдауна. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, издание Guardian, публикацию американского лидера в соцсети Truth Social и его общение с журналистами в Белом доме.

Детали

Отмечается, что правящая партия США, республиканцы, снова внесли в Сенат законопроект, направленный на прекращение шатдауна. Для его принятия необходимо было как минимум 60 голосов, однако за документ проголосовали лишь 52 сенатора.

Наибольшие разногласия между сторонами возникли из-за положения о налоговых льготах на медицинское обслуживание социально уязвимых граждан. Демократы настаивают на бессрочном продлении расширенных налоговых льгот для страховых взносов, чтобы поддержать американцев в приобретении частной медицинской страховки в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare). Республиканцы же решительно возражают против этого.

До этого Трамп в Овальном кабинете говорил: "Сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень позитивным результатам. Мы разговариваем с демократами, и в отношении здравоохранения могут произойти очень хорошие вещи".

Я рад сотрудничать с демократами над их провальной политикой в области здравоохранения или чем-либо еще, но сначала они должны позволить нашему правительству возобновить работу - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома обвинил демократическую партию в том, что именно из-за нее работа правительства США была остановлена в разгар "одного из самых успешных экономических периодов".

В то же время лидер демократов в Сенате Чак Шумер опроверг, что между партиями ведутся какие-либо переговоры по вопросам здравоохранения.

"Заявление Трампа не соответствует действительности, но если он наконец готов сотрудничать с демократами, мы будем готовы к переговорам", - отметил Шумер.

Напомним

Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун с 1 октября после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению о финансировании. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

