Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
23:31 • 26323 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 22543 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 27851 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 23250 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 20257 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв'язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 19418 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 17225 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 19526 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20865 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Шатдаун у США: більшість співробітників ядерної служби відправлять у вимушену відпустку

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тимчасово відправити у відпустку близько 1400 цивільних працівників Національного управління ядерної безпеки (NNSA) через вичерпання фінансових ресурсів 18 жовтня. Це становить близько 80% персоналу агентства, що відповідає за підтримку ядерного потенціалу країни.

Шатдаун у США: більшість співробітників ядерної служби відправлять у вимушену відпустку

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір тимчасово відправити у відпустку більшість цивільних працівників агентства, яке відповідає за управління ядерним арсеналом країни. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Національне управління ядерної безпеки США (NNSA), що входить до складу Міністерства енергетики, вже 18 жовтня вичерпає свої фінансові ресурси.

Через це близько 1400 співробітників агентства відправлять у вимушену відпустку, про що NNSA повідомило Конгрес. Приблизно 375 працівників залишаться на робочих місцях — їхня діяльність визнана критично важливою. Загалом близько 80% персоналу агентства тимчасово не працюватимуть.

Хоча NNSA не відповідає безпосередньо за використання ядерної зброї (це функція Пентагону), агентство відіграє ключову роль у підтриманні ядерного потенціалу США — обслуговує і модернізує боєзаряди, контролює ядерні об’єкти ВМС і реалізує програми з нерозповсюдження.

Республіканці застерегли, що такі відпустки можуть негативно вплинути на нацбезпеку. Вони звинувачують демократів у Сенаті на чолі з Чаком Шумером у блокуванні тимчасового фінансування, що й призвело до шатдауну.

Голова Комітету Палати представників із питань збройних сил Майк Роджерс підкреслив, що більшість працівників NNSA виконують критично важливі функції й не можуть просто залишитися вдома без зарплати.

Люди ось-ось почнуть не отримувати зарплату. І саме тоді почнеться справжній біль

- сказав Роджерс.

Попри складну ситуацію, Міністерство енергетики запевнило, що робить усе можливе для збереження безперервної роботи стратегічно важливих підрозділів. Міністр енергетики Кріс Райт планує відвідати ядерний об’єкт у Неваді, щоб оцінити вплив шатдауну на галузь.

Загалом, із понеділка близько 1400 працівників NNSA підуть у вимушену відпустку, тоді як близько 400 продовжать роботу.

Нагадаємо

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун з 1 жовтня після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.

Шатдаун у США: Сенат увосьме не ухвалиив короткострокову резолюцію про фінансування бюджету15.10.25, 14:51 • 2644 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Вибори в США
Пентагон
Дональд Трамп
Чак Шумер
Сполучені Штати Америки