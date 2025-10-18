$41.640.12
Шатдаун в США: большинство сотрудников ядерной службы отправят в вынужденный отпуск

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа планирует временно отправить в отпуск около 1400 гражданских сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA) из-за исчерпания финансовых ресурсов 18 октября. Это составляет около 80% персонала агентства, отвечающего за поддержание ядерного потенциала страны.

Шатдаун в США: большинство сотрудников ядерной службы отправят в вынужденный отпуск

Администрация президента США Дональда Трампа намерена временно отправить в отпуск большинство гражданских работников агентства, отвечающего за управление ядерным арсеналом страны. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA), входящее в состав Министерства энергетики, уже 18 октября исчерпает свои финансовые ресурсы.

Из-за этого около 1400 сотрудников агентства отправят в вынужденный отпуск, о чем NNSA сообщило Конгрессу. Приблизительно 375 работников останутся на рабочих местах — их деятельность признана критически важной. В общей сложности около 80% персонала агентства временно не будут работать.

Хотя NNSA не отвечает непосредственно за использование ядерного оружия (это функция Пентагона), агентство играет ключевую роль в поддержании ядерного потенциала США — обслуживает и модернизирует боезаряды, контролирует ядерные объекты ВМС и реализует программы по нераспространению.

Республиканцы предостерегли, что такие отпуска могут негативно повлиять на нацбезопасность. Они обвиняют демократов в Сенате во главе с Чаком Шумером в блокировании временного финансирования, что и привело к шатдауну.

Глава Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Майк Роджерс подчеркнул, что большинство работников NNSA выполняют критически важные функции и не могут просто остаться дома без зарплаты.

Люди вот-вот начнут не получать зарплату. И именно тогда начнется настоящая боль

- сказал Роджерс.

Несмотря на сложную ситуацию, Министерство энергетики заверило, что делает все возможное для сохранения непрерывной работы стратегически важных подразделений. Министр энергетики Крис Райт планирует посетить ядерный объект в Неваде, чтобы оценить влияние шатдауна на отрасль.

В общей сложности, с понедельника около 1400 работников NNSA уйдут в вынужденный отпуск, тогда как около 400 продолжат работу.

Напомним

Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун с 1 октября после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к согласию относительно финансирования. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

Вита Зеленецкая

