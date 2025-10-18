Шатдаун в США: большинство сотрудников ядерной службы отправят в вынужденный отпуск
Администрация президента США Дональда Трампа планирует временно отправить в отпуск около 1400 гражданских сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA) из-за исчерпания финансовых ресурсов 18 октября. Это составляет около 80% персонала агентства, отвечающего за поддержание ядерного потенциала страны.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена временно отправить в отпуск большинство гражданских работников агентства, отвечающего за управление ядерным арсеналом страны. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.
Детали
Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA), входящее в состав Министерства энергетики, уже 18 октября исчерпает свои финансовые ресурсы.
Из-за этого около 1400 сотрудников агентства отправят в вынужденный отпуск, о чем NNSA сообщило Конгрессу. Приблизительно 375 работников останутся на рабочих местах — их деятельность признана критически важной. В общей сложности около 80% персонала агентства временно не будут работать.
Хотя NNSA не отвечает непосредственно за использование ядерного оружия (это функция Пентагона), агентство играет ключевую роль в поддержании ядерного потенциала США — обслуживает и модернизирует боезаряды, контролирует ядерные объекты ВМС и реализует программы по нераспространению.
Республиканцы предостерегли, что такие отпуска могут негативно повлиять на нацбезопасность. Они обвиняют демократов в Сенате во главе с Чаком Шумером в блокировании временного финансирования, что и привело к шатдауну.
Глава Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Майк Роджерс подчеркнул, что большинство работников NNSA выполняют критически важные функции и не могут просто остаться дома без зарплаты.
Люди вот-вот начнут не получать зарплату. И именно тогда начнется настоящая боль
Несмотря на сложную ситуацию, Министерство энергетики заверило, что делает все возможное для сохранения непрерывной работы стратегически важных подразделений. Министр энергетики Крис Райт планирует посетить ядерный объект в Неваде, чтобы оценить влияние шатдауна на отрасль.
В общей сложности, с понедельника около 1400 работников NNSA уйдут в вынужденный отпуск, тогда как около 400 продолжат работу.
Напомним
Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун с 1 октября после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к согласию относительно финансирования. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.
