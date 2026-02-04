Демократи розкритикували заклик Трампа до "націоналізації" проміжних виборів

Фото: Reuters

Заяви президента США Дональда Трампа про необхідність "націоналізувати" виборчий процес викликали гостру реакцію з боку представників Демократичної партії та правозахисників. Під час інтерв’ю у подкасті з колишнім заступником директора ФБР Деном Бонгіно американський лідер наголосив, що республіканці повинні "взяти владу" над голосуванням у щонайменше 15 штатах. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп знову повторив твердження про порушення під час виборів 2020 року та закликав федеральний уряд втрутитися в адміністрування виборів, що за Конституцією США є прерогативою штатів. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт пізніше уточнила, що слова президента стосувалися підтримки законопроєкту SAVE Act, який вимагає від виборців пред’являти паспорт або свідоцтво про народження для реєстрації.

Це не про вибори 2020 року. Відверто кажучи, йдеться про те, що буде далі – заявив сенатор-демократ Марк Ворнер.

Він висловив побоювання, що такі заяви можуть підірвати легітимність проміжних виборів у листопаді 2026 року.

Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав ініціативу Трампа "кричуще незаконною" та такою, що суперечить основам демократії.

Підготовка до проміжних виборів 2026 року

Коментарі Трампа з’явилися на тлі підготовки до виборів до Конгресу, результати яких визначать контроль над Палатою представників. Політологи нагадують, що партія чинного президента традиційно втрачає місця в середині терміну, тому нинішня риторика Трампа може бути частиною стратегії мобілізації електорату. Водночас критики попереджають, що радикальні заклики до перехоплення контролю над підрахунком голосів створюють ризики повторення подій 6 січня 2021 року.

Наразі адміністрація Трампа вже ініціювала перевірку виборчих списків у штатах, що схиляються до демократів, зокрема після недавнього рейду ФБР в окрузі Фултон, штат Джорджія. За словами представників Білого дому, ці дії спрямовані на запобігання голосуванню негромадян та посилення прозорості виборчого процесу.

Трамп закликав республіканців "націоналізувати" вибори: NYT пояснило, що це означає