Демократы раскритиковали призыв Трампа к «национализации» промежуточных выборов

22:15 • 5358 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 11517 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 14094 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 15931 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 17162 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13822 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22094 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 30440 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16982 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24773 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзивы
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"
Суд оставил под стражей полицейскую по делу о гибели 6-летней девочки в Прилуках
Украина и НАТО обсудили срочную помощь для восстановления энергосектора через механизм EADRCC
В российском белгороде произошел блэкаут: сообщается о ракетной атаке
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Марк Рютте
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Запорожье
Польша
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
Демократы раскритиковали призыв Трампа к «национализации» промежуточных выборов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Дональд Трамп заявил о необходимости «национализировать» выборы как минимум в 15 штатах, что вызвало острую критику демократов. Они опасаются, что такие заявления подорвут легитимность промежуточных выборов 2026 года.

Демократы раскритиковали призыв Трампа к «национализации» промежуточных выборов
Фото: Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости "национализировать" избирательный процесс вызвали острую реакцию со стороны представителей Демократической партии и правозащитников. Во время интервью в подкасте с бывшим заместителем директора ФБР Дэном Бонгино американский лидер подчеркнул, что республиканцы должны "взять власть" над голосованием как минимум в 15 штатах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп вновь повторил утверждения о нарушениях во время выборов 2020 года и призвал федеральное правительство вмешаться в администрирование выборов, что по Конституции США является прерогативой штатов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже уточнила, что слова президента касались поддержки законопроекта SAVE Act, который требует от избирателей предъявлять паспорт или свидетельство о рождении для регистрации.

Это не о выборах 2020 года. Откровенно говоря, речь идет о том, что будет дальше

– заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Он выразил опасения, что такие заявления могут подорвать легитимность промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал инициативу Трампа "вопиюще незаконной" и противоречащей основам демократии.

Подготовка к промежуточным выборам 2026 года

Комментарии Трампа появились на фоне подготовки к выборам в Конгресс, результаты которых определят контроль над Палатой представителей. Политологи напоминают, что партия действующего президента традиционно теряет места в середине срока, поэтому нынешняя риторика Трампа может быть частью стратегии мобилизации электората. В то же время критики предупреждают, что радикальные призывы к перехвату контроля над подсчетом голосов создают риски повторения событий 6 января 2021 года.

В настоящее время администрация Трампа уже инициировала проверку избирательных списков в штатах, склоняющихся к демократам, в частности после недавнего рейда ФБР в округе Фултон, штат Джорджия. По словам представителей Белого дома, эти действия направлены на предотвращение голосования неграждан и усиление прозрачности избирательного процесса.

Трамп призвал республиканцев "национализировать" выборы: NYT объяснила, что это значит

Степан Гафтко

Соединённые Штаты