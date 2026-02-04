Демократы раскритиковали призыв Трампа к «национализации» промежуточных выборов
Дональд Трамп заявил о необходимости «национализировать» выборы как минимум в 15 штатах, что вызвало острую критику демократов. Они опасаются, что такие заявления подорвут легитимность промежуточных выборов 2026 года.
Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости "национализировать" избирательный процесс вызвали острую реакцию со стороны представителей Демократической партии и правозащитников. Во время интервью в подкасте с бывшим заместителем директора ФБР Дэном Бонгино американский лидер подчеркнул, что республиканцы должны "взять власть" над голосованием как минимум в 15 штатах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Дональд Трамп вновь повторил утверждения о нарушениях во время выборов 2020 года и призвал федеральное правительство вмешаться в администрирование выборов, что по Конституции США является прерогативой штатов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже уточнила, что слова президента касались поддержки законопроекта SAVE Act, который требует от избирателей предъявлять паспорт или свидетельство о рождении для регистрации.
Это не о выборах 2020 года. Откровенно говоря, речь идет о том, что будет дальше
Он выразил опасения, что такие заявления могут подорвать легитимность промежуточных выборов в ноябре 2026 года.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал инициативу Трампа "вопиюще незаконной" и противоречащей основам демократии.
Подготовка к промежуточным выборам 2026 года
Комментарии Трампа появились на фоне подготовки к выборам в Конгресс, результаты которых определят контроль над Палатой представителей. Политологи напоминают, что партия действующего президента традиционно теряет места в середине срока, поэтому нынешняя риторика Трампа может быть частью стратегии мобилизации электората. В то же время критики предупреждают, что радикальные призывы к перехвату контроля над подсчетом голосов создают риски повторения событий 6 января 2021 года.
В настоящее время администрация Трампа уже инициировала проверку избирательных списков в штатах, склоняющихся к демократам, в частности после недавнего рейда ФБР в округе Фултон, штат Джорджия. По словам представителей Белого дома, эти действия направлены на предотвращение голосования неграждан и усиление прозрачности избирательного процесса.
