"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путіним

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 8224 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 13654 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 14761 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 14017 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 18102 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 91067 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 143169 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81100 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 136833 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55566 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
77%
754мм
Популярнi новини
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15 серпня, 15:36 • 15681 перегляди
Масштабні зловживання на 260 мільйонів гривень викрили на Черкащині, оголошено 20 підозр15 серпня, 16:20 • 6294 перегляди
Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино15 серпня, 16:28 • 10674 перегляди
Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні15 серпня, 16:49 • 11916 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 14704 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 143164 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 130051 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 136830 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 156536 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 242706 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Марк Ворнер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Аляска
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 5948 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 100332 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 182791 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 129617 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 144833 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Нафта
B-2 Spirit

"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путіним

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Лідер меншості Сенату США Чак Шумер розкритикував Дональда Трампа за зустріч з Володимиром Путіним. Шумер вважає, що зустріч зашкодила інтересам США та посилила позиції Росії.

"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путіним

Лідер меншості в Сенаті США Чак Шумер різко розкритикував Дональда Трампа за зустріч із Володимиром Путіним, назвавши її "червоною доріжкою для авторитарного лідера" та сумнівною з точки зору дипломатії. Про це політик повідомив у на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Сьогодні сенатор-демократ Чак Шумер жорстко розкритикував дії президента США Дональда Трампа, який зустрівся з російським лідером володимиром путіним. На думку Шумера, замість того щоб стояти на боці України та союзників Америки, Трамп надав путіну міжнародну легітимність, відкрив світову арену для його дій і залишився без реальних здобутків для США.

"Це не дипломатія, а театр", – заявив Шумер, підкресливши, що така позиція загрожує інтересам США і посилює позиції росії на світовій сцені.

Політик висловив стурбованість, що зустріч могла надати авторитарному лідеру шанс зміцнити свою владу та вплив без жодної підзвітності перед міжнародною спільнотою.

Аналітики відзначають, що критика з боку лідера меншості Сенату сигналізує про серйозне занепокоєння серед законодавців США щодо потенційних наслідків для міжнародної безпеки та відносин із союзниками.

Трамп нічого не отримав після зустрічі з путіним, крім ще більшої кількості зустрічей - ексрадник президента США16.08.25, 03:43 • 720 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
X Corp.
Сенат Сполучених Штатів Америки
Дональд Трамп
Чак Шумер
Сполучені Штати Америки
Україна