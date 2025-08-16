"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путіним

Лідер меншості в Сенаті США Чак Шумер різко розкритикував Дональда Трампа за зустріч із Володимиром Путіним, назвавши її "червоною доріжкою для авторитарного лідера" та сумнівною з точки зору дипломатії. Про це політик повідомив у на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Сьогодні сенатор-демократ Чак Шумер жорстко розкритикував дії президента США Дональда Трампа, який зустрівся з російським лідером володимиром путіним. На думку Шумера, замість того щоб стояти на боці України та союзників Америки, Трамп надав путіну міжнародну легітимність, відкрив світову арену для його дій і залишився без реальних здобутків для США.

"Це не дипломатія, а театр", – заявив Шумер, підкресливши, що така позиція загрожує інтересам США і посилює позиції росії на світовій сцені.

Політик висловив стурбованість, що зустріч могла надати авторитарному лідеру шанс зміцнити свою владу та вплив без жодної підзвітності перед міжнародною спільнотою.

Аналітики відзначають, що критика з боку лідера меншості Сенату сигналізує про серйозне занепокоєння серед законодавців США щодо потенційних наслідків для міжнародної безпеки та відносин із союзниками.

Трамп нічого не отримав після зустрічі з путіним, крім ще більшої кількості зустрічей - ексрадник президента США