Трамп нічого не отримав після зустрічі з путіним, крім ще більшої кількості зустрічей - ексрадник президента США

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 7416 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 13142 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 14273 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 13582 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 17724 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 90831 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 142714 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81048 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 136493 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55549 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
77%
754мм
Популярнi новини
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15 серпня, 15:36 • 15275 перегляди
Масштабні зловживання на 260 мільйонів гривень викрили на Черкащині, оголошено 20 підозр15 серпня, 16:20 • 5904 перегляди
Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино15 серпня, 16:28 • 10333 перегляди
Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні15 серпня, 16:49 • 11543 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 14314 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 142718 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 129692 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 136496 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 156242 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 242440 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Марк Ворнер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Аляска
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 5660 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 100213 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 182684 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 129509 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 144736 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Нафта
B-2 Spirit

Трамп нічого не отримав після зустрічі з путіним, крім ще більшої кількості зустрічей - ексрадник президента США

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Джон Болтон, ексрадник Трампа, заявив, що переговори на Алясці були вигідніші для путіна. Трамп не отримав суттєвих результатів, а путін просунувся до відновлення відносин.

Трамп нічого не отримав після зустрічі з путіним, крім ще більшої кількості зустрічей - ексрадник президента США

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що за підсумками переговорів Дональда Трампа та володимира путіна найбільше вигоди отримала російська сторона, тоді як досягнення Вашингтона залишилися мінімальними. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Джон Болтон, який обіймав посаду радника з національної безпеки у часи першого президентства Дональда Трампа, прокоментував результати переговорів між лідерами США та росії, що відбулися сьогодні на Алясці. Після зустрічі, яка завершилася короткими заявами сторін, Болтон наголосив, що підсумки виявилися значно сприятливішими для путіна.

Зеленський не отримував звісток від Трампа після переговорів з путіним - журналіст16.08.25, 03:08 • 1140 переглядiв

За його словами, Дональд Трамп "не програв", але не здобув суттєвих результатів, окрім домовленостей про подальші контакти. Водночас російський правитель досяг однієї з ключових цілей — просування до відновлення двосторонніх відносин, уникнувши запровадження нових санкцій і не отримавши чіткого зобов’язання щодо припинення вогню в Україні.

Болтон також зазначив, що наступну зустріч сторони не призначили, а українського президента Володимира Зеленського не було проінформовано про зміст домовленостей до моменту спільної пресконференції.

Це ще не фінал, але путін уже виконав більшу частину своєї програми-максимум. Трамп досяг вкрай небагато

- підсумував Болтон.

Нагадаємо

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним на Алясці завершилися. США заявили про відсутність угоди щодо припинення вогню в Україні, попри заяви рф про продуктивність зустрічі.

"Зачекайте, це що все?" Реакція світових ЗМІ на підсумки зустрічі Трампа і путіна16.08.25, 03:14 • 1332 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна