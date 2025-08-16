Трамп нічого не отримав після зустрічі з путіним, крім ще більшої кількості зустрічей - ексрадник президента США
Джон Болтон, ексрадник Трампа, заявив, що переговори на Алясці були вигідніші для путіна. Трамп не отримав суттєвих результатів, а путін просунувся до відновлення відносин.
Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що за підсумками переговорів Дональда Трампа та володимира путіна найбільше вигоди отримала російська сторона, тоді як досягнення Вашингтона залишилися мінімальними. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Джон Болтон, який обіймав посаду радника з національної безпеки у часи першого президентства Дональда Трампа, прокоментував результати переговорів між лідерами США та росії, що відбулися сьогодні на Алясці. Після зустрічі, яка завершилася короткими заявами сторін, Болтон наголосив, що підсумки виявилися значно сприятливішими для путіна.
За його словами, Дональд Трамп "не програв", але не здобув суттєвих результатів, окрім домовленостей про подальші контакти. Водночас російський правитель досяг однієї з ключових цілей — просування до відновлення двосторонніх відносин, уникнувши запровадження нових санкцій і не отримавши чіткого зобов’язання щодо припинення вогню в Україні.
Болтон також зазначив, що наступну зустріч сторони не призначили, а українського президента Володимира Зеленського не було проінформовано про зміст домовленостей до моменту спільної пресконференції.
Це ще не фінал, але путін уже виконав більшу частину своєї програми-максимум. Трамп досяг вкрай небагато
Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним на Алясці завершилися. США заявили про відсутність угоди щодо припинення вогню в Україні, попри заяви рф про продуктивність зустрічі.
