Зеленський не отримував звісток від Трампа після переговорів з путіним - журналіст

23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 129706 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 156253 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 5666 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 100216 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 182687 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 129513 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 144739 перегляди
Зеленський не отримував звісток від Трампа після переговорів з путіним - журналіст

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Український Президент Володимир Зеленський не отримував інформації від Дональда Трампа щодо його переговорів з володимиром путіним на Алясці. Зустріч не призвела до угоди про припинення вогню в Україні.

Президент Украъни Володимир Зеленський поки не отримував звісток від президента США Дональда Трампа щодо переговорів із російським диктатором володимиром путіним на Алясці. Про це повідомив на своїй сторінці в Х журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Неясно, що сталося, досягнуто згоди чи ні, але людина, близька до українського Президента, повідомила, що Зеленський поки не отримував звісток від Трампа, і назвав ситуацію "дуже дивною" 

- написав журналіст.

Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним

Додамо

І хоч представники рф назвали зустріч гарною і продуктивною, лідер США зазначив, що угоди щодо припинення вогню в Україні немає.

Також ЗМІ із посиланням на Білий дім повідомляють, що обід між командами США і росії не відбудеться. Трамп повертається у Вашингтон.

Нагадаємо

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходили у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Антоніна Туманова

