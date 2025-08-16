Зеленський не отримував звісток від Трампа після переговорів з путіним - журналіст
Київ • УНН
Український Президент Володимир Зеленський не отримував інформації від Дональда Трампа щодо його переговорів з володимиром путіним на Алясці. Зустріч не призвела до угоди про припинення вогню в Україні.
Президент Украъни Володимир Зеленський поки не отримував звісток від президента США Дональда Трампа щодо переговорів із російським диктатором володимиром путіним на Алясці. Про це повідомив на своїй сторінці в Х журналіст Financial Times Крістофер Міллер.
Неясно, що сталося, досягнуто згоди чи ні, але людина, близька до українського Президента, повідомила, що Зеленський поки не отримував звісток від Трампа, і назвав ситуацію "дуже дивною"
Додамо
І хоч представники рф назвали зустріч гарною і продуктивною, лідер США зазначив, що угоди щодо припинення вогню в Україні немає.
Також ЗМІ із посиланням на Білий дім повідомляють, що обід між командами США і росії не відбудеться. Трамп повертається у Вашингтон.
Нагадаємо
Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.
Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".
На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.
Переговори проходили у форматі "три на три".
З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.