Зеленский не получал известий от Трампа после переговоров с путиным - журналист
Киев • УНН
Украинский Президент Владимир Зеленский не получал информации от Дональда Трампа относительно его переговоров с владимиром путиным на Аляске. Встреча не привела к соглашению о прекращении огня в Украине, и обед между командами США и россии не состоится.
Президент Украины Владимир Зеленский пока не получал известий от президента США Дональда Трампа относительно переговоров с российским диктатором владимиром путиным на Аляске. Об этом сообщил на своей странице в Х журналист Financial Times Кристофер Миллер.
Неясно, что произошло, достигнуто ли соглашение или нет, но человек, близкий к украинскому Президенту, сообщил, что Зеленский пока не получал известий от Трампа, и назвал ситуацию "очень странной"
Добавим
И хотя представители рф назвали встречу хорошей и продуктивной, лидер США отметил, что соглашения о прекращении огня в Украине нет.
Также СМИ со ссылкой на Белый дом сообщают, что обед между командами США и россии не состоится. Трамп возвращается в Вашингтон.
Напомним
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходили в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.