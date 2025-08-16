$41.450.06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 12037 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 13275 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 12667 просмотра
Трамп и путин встретились на Аляске
15 августа, 18:26 • 16918 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 90317 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 141703 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80952 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 135800 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55514 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский не получал известий от Трампа после переговоров с путиным - журналист

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Украинский Президент Владимир Зеленский не получал информации от Дональда Трампа относительно его переговоров с владимиром путиным на Аляске. Встреча не привела к соглашению о прекращении огня в Украине, и обед между командами США и россии не состоится.

Зеленский не получал известий от Трампа после переговоров с путиным - журналист

Президент Украины Владимир Зеленский пока не получал известий от президента США Дональда Трампа относительно переговоров с российским диктатором владимиром путиным на Аляске. Об этом сообщил на своей странице в Х журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Неясно, что произошло, достигнуто ли соглашение или нет, но человек, близкий к украинскому Президенту, сообщил, что Зеленский пока не получал известий от Трампа, и назвал ситуацию "очень странной"

- написал журналист.

Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным16.08.25, 02:06 • 5522 просмотра

Добавим

И хотя представители рф назвали встречу хорошей и продуктивной, лидер США отметил, что соглашения о прекращении огня в Украине нет.

Также СМИ со ссылкой на Белый дом сообщают, что обед между командами США и россии не состоится. Трамп возвращается в Вашингтон.

Напомним

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходили в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.

Антонина Туманова

