ukenru
23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11
Трамп и путин встретились на Аляске
15 августа, 18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Трамп ничего не получил после встречи с путиным, кроме еще большего количества встреч - экс-советник президента США

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Джон Болтон, экс-советник Трампа, заявил, что переговоры на Аляске были выгоднее для путина. Трамп не получил существенных результатов, а путин продвинулся к восстановлению отношений.

Трамп ничего не получил после встречи с путиным, кроме еще большего количества встреч - экс-советник президента США

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что по итогам переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина наибольшую выгоду получила российская сторона, тогда как достижения Вашингтона остались минимальными. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности во времена первого президентства Дональда Трампа, прокомментировал результаты переговоров между лидерами США и России, состоявшихся сегодня на Аляске. После встречи, которая завершилась краткими заявлениями сторон, Болтон подчеркнул, что итоги оказались значительно более благоприятными для Путина.

По его словам, Дональд Трамп "не проиграл", но не получил существенных результатов, кроме договоренностей о дальнейших контактах. В то же время российский правитель достиг одной из ключевых целей — продвижения к восстановлению двусторонних отношений, избежав введения новых санкций и не получив четкого обязательства по прекращению огня в Украине.

Болтон также отметил, что следующую встречу стороны не назначили, а украинский президент Владимир Зеленский не был проинформирован о содержании договоренностей до момента совместной пресс-конференции.

Это еще не финал, но Путин уже выполнил большую часть своей программы-максимум. Трамп достиг крайне немногого

- подытожил Болтон.

Напомним

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске завершились. США заявили об отсутствии соглашения о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления РФ о продуктивности встречи.

