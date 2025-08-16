Трамп ничего не получил после встречи с путиным, кроме еще большего количества встреч - экс-советник президента США

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что по итогам переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина наибольшую выгоду получила российская сторона, тогда как достижения Вашингтона остались минимальными. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности во времена первого президентства Дональда Трампа, прокомментировал результаты переговоров между лидерами США и России, состоявшихся сегодня на Аляске. После встречи, которая завершилась краткими заявлениями сторон, Болтон подчеркнул, что итоги оказались значительно более благоприятными для Путина.

По его словам, Дональд Трамп "не проиграл", но не получил существенных результатов, кроме договоренностей о дальнейших контактах. В то же время российский правитель достиг одной из ключевых целей — продвижения к восстановлению двусторонних отношений, избежав введения новых санкций и не получив четкого обязательства по прекращению огня в Украине.

Болтон также отметил, что следующую встречу стороны не назначили, а украинский президент Владимир Зеленский не был проинформирован о содержании договоренностей до момента совместной пресс-конференции.

Это еще не финал, но Путин уже выполнил большую часть своей программы-максимум. Трамп достиг крайне немногого - подытожил Болтон.

Напомним

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске завершились. США заявили об отсутствии соглашения о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления РФ о продуктивности встречи.

