23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путиным

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Лидер меньшинства Сената США Чак Шумер раскритиковал Дональда Трампа за встречу с владимиром путиным. Шумер считает, что встреча нанесла ущерб интересам США и усилила позиции россии.

"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путиным

Лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер резко раскритиковал Дональда Трампа за встречу с владимиром путиным, назвав ее "красной дорожкой для авторитарного лидера" и сомнительной с точки зрения дипломатии. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Сегодня сенатор-демократ Чак Шумер жестко раскритиковал действия президента США Дональда Трампа, который встретился с российским лидером владимиром путиным. По мнению Шумера, вместо того чтобы стоять на стороне Украины и союзников Америки, Трамп предоставил Путину международную легитимность, открыл мировую арену для его действий и остался без реальных достижений для США.

"Это не дипломатия, а театр", – заявил Шумер, подчеркнув, что такая позиция угрожает интересам США и усиливает позиции России на мировой арене.

Политик выразил обеспокоенность, что встреча могла предоставить авторитарному лидеру шанс укрепить свою власть и влияние без какой-либо подотчетности перед международным сообществом.

Аналитики отмечают, что критика со стороны лидера меньшинства Сената сигнализирует о серьезной обеспокоенности среди законодателей США относительно потенциальных последствий для международной безопасности и отношений с союзниками.

Степан Гафтко

