"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путиным

Лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер резко раскритиковал Дональда Трампа за встречу с владимиром путиным, назвав ее "красной дорожкой для авторитарного лидера" и сомнительной с точки зрения дипломатии. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Сегодня сенатор-демократ Чак Шумер жестко раскритиковал действия президента США Дональда Трампа, который встретился с российским лидером владимиром путиным. По мнению Шумера, вместо того чтобы стоять на стороне Украины и союзников Америки, Трамп предоставил Путину международную легитимность, открыл мировую арену для его действий и остался без реальных достижений для США.

"Это не дипломатия, а театр", – заявил Шумер, подчеркнув, что такая позиция угрожает интересам США и усиливает позиции России на мировой арене.

Политик выразил обеспокоенность, что встреча могла предоставить авторитарному лидеру шанс укрепить свою власть и влияние без какой-либо подотчетности перед международным сообществом.

Аналитики отмечают, что критика со стороны лидера меньшинства Сената сигнализирует о серьезной обеспокоенности среди законодателей США относительно потенциальных последствий для международной безопасности и отношений с союзниками.

Трамп ничего не получил после встречи с путиным, кроме еще большего количества встреч - экс-советник президента США