20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 54903 перегляди
Найдовший в історії шатдаун: Сенат США знову відхилив законопроєкт про відновлення роботи уряду

Київ • УНН

 998 перегляди

Демократи в Сенаті США в 13-те заблокували законопроєкт про відновлення роботи федерального уряду. Законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада був відхилений з результатом 54 голосів "за" та 45 "проти" при необхідних 60 голосах.

Найдовший в історії шатдаун: Сенат США знову відхилив законопроєкт про відновлення роботи уряду

У вівторок демократи в Сенаті США в 13-те проголосували за блокування прийнятого Палатою представників законопроєкту про відновлення роботи федерального уряду, незважаючи на прохання цього тижня найбільшої в країні профспілки федеральних працівників припинити 28-денний локдаун. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада, прийнятий Палатою представників, був відхилений з результатом 54 голосів "за" та 45 "проти". Для ухвалення було потрібно 60 голосів.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив перед голосуванням, що республіканцям потрібно розпочати переговори щодо продовження терміну дії субсидій на медичне страхування, щоб повернути федеральних службовців до роботи. Він зазначив, що період відкритої реєстрації на ринку медичного страхування згідно із Законом про доступну медичну допомогу розпочинається 1 листопада.

Республіканці навіть не хочуть говорити про виправлення ситуації в галузі охорони здоров’я. Американці знаходяться на межі кризи охорони здоров’я, якої ми ще не бачили ніколи

– попередив він.

У свою чергу лідер більшості Джон Тун заявив, що вони погодяться говорити про це питання, коли демократи дадуть голоси за розблокування роботи уряду.

Контекст

23 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп встановив новий історичний антирекорд у Сполучених Штатах, перевершивши показники всіх своїх попередників за кількістю днів, коли федеральний уряд залишався без фінансування. Сумарно за два терміни його правління Вашингтон простоював 57 днів, що є найвищим показником за всю історію США.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Чак Шумер
Сполучені Штати Америки