Найдовший в історії шатдаун: Сенат США знову відхилив законопроєкт про відновлення роботи уряду

У вівторок демократи в Сенаті США в 13-те проголосували за блокування прийнятого Палатою представників законопроєкту про відновлення роботи федерального уряду, незважаючи на прохання цього тижня найбільшої в країні профспілки федеральних працівників припинити 28-денний локдаун. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада, прийнятий Палатою представників, був відхилений з результатом 54 голосів "за" та 45 "проти". Для ухвалення було потрібно 60 голосів.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив перед голосуванням, що республіканцям потрібно розпочати переговори щодо продовження терміну дії субсидій на медичне страхування, щоб повернути федеральних службовців до роботи. Він зазначив, що період відкритої реєстрації на ринку медичного страхування згідно із Законом про доступну медичну допомогу розпочинається 1 листопада.

Республіканці навіть не хочуть говорити про виправлення ситуації в галузі охорони здоров’я. Американці знаходяться на межі кризи охорони здоров’я, якої ми ще не бачили ніколи – попередив він.

У свою чергу лідер більшості Джон Тун заявив, що вони погодяться говорити про це питання, коли демократи дадуть голоси за розблокування роботи уряду.

Контекст

23 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп встановив новий історичний антирекорд у Сполучених Штатах, перевершивши показники всіх своїх попередників за кількістю днів, коли федеральний уряд залишався без фінансування. Сумарно за два терміни його правління Вашингтон простоював 57 днів, що є найвищим показником за всю історію США.

