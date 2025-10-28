$42.070.07
Труханову сообщено о подозрении - источник
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:39
Самый длинный в истории шатдаун: Сенат США снова отклонил законопроект о возобновлении работы правительства

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Демократы в Сенате США в 13-й раз заблокировали законопроект о возобновлении работы федерального правительства. Законопроект о финансировании правительства до 21 ноября был отклонен с результатом 54 голосов "за" и 45 "против" при необходимых 60 голосах.

Самый длинный в истории шатдаун: Сенат США снова отклонил законопроект о возобновлении работы правительства

Во вторник демократы в Сенате США в 13-й раз проголосовали за блокирование принятого Палатой представителей законопроекта о возобновлении работы федерального правительства, несмотря на просьбу на этой неделе крупнейшего в стране профсоюза федеральных работников прекратить 28-дневный локдаун. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что законопроект о финансировании правительства до 21 ноября, принятый Палатой представителей, был отклонен с результатом 54 голосов "за" и 45 "против". Для принятия требовалось 60 голосов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил перед голосованием, что республиканцам нужно начать переговоры о продлении срока действия субсидий на медицинское страхование, чтобы вернуть федеральных служащих к работе. Он отметил, что период открытой регистрации на рынке медицинского страхования согласно Закону о доступной медицинской помощи начинается 1 ноября.

Республиканцы даже не хотят говорить об исправлении ситуации в области здравоохранения. Американцы находятся на грани кризиса здравоохранения, которого мы еще не видели никогда

– предупредил он.

В свою очередь лидер большинства Джон Тун заявил, что они согласятся говорить об этом вопросе, когда демократы дадут голоса за разблокирование работы правительства.

Контекст

23 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп установил новый исторический антирекорд в Соединенных Штатах, превзойдя показатели всех своих предшественников по количеству дней, когда федеральное правительство оставалось без финансирования. Суммарно за два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю США.

Спикер Палаты представителей США Джонсон не исключает самый долгий в истории шатдаун14.10.25, 09:19 • 3730 просмотров

Вадим Хлюдзинский

