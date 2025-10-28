Самый длинный в истории шатдаун: Сенат США снова отклонил законопроект о возобновлении работы правительства

Во вторник демократы в Сенате США в 13-й раз проголосовали за блокирование принятого Палатой представителей законопроекта о возобновлении работы федерального правительства, несмотря на просьбу на этой неделе крупнейшего в стране профсоюза федеральных работников прекратить 28-дневный локдаун. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что законопроект о финансировании правительства до 21 ноября, принятый Палатой представителей, был отклонен с результатом 54 голосов "за" и 45 "против". Для принятия требовалось 60 голосов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил перед голосованием, что республиканцам нужно начать переговоры о продлении срока действия субсидий на медицинское страхование, чтобы вернуть федеральных служащих к работе. Он отметил, что период открытой регистрации на рынке медицинского страхования согласно Закону о доступной медицинской помощи начинается 1 ноября.

Республиканцы даже не хотят говорить об исправлении ситуации в области здравоохранения. Американцы находятся на грани кризиса здравоохранения, которого мы еще не видели никогда – предупредил он.

В свою очередь лидер большинства Джон Тун заявил, что они согласятся говорить об этом вопросе, когда демократы дадут голоса за разблокирование работы правительства.

Контекст

23 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп установил новый исторический антирекорд в Соединенных Штатах, превзойдя показатели всех своих предшественников по количеству дней, когда федеральное правительство оставалось без финансирования. Суммарно за два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю США.

