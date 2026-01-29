$42.960.17
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
19:02 • 8960 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 13361 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 12167 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 12434 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 15782 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 18028 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13532 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24779 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24166 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Демократична меншість у Сенаті США заблокувала пакет фінансування уряду, вимагаючи обмежень для міграційних агентів Трампа. Це сталося за два дні до дедлайну, що загрожує зупинкою ключових державних відомств.

Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну

Демократична меншість у Сенаті США офіційно заблокувала пакет фінансування уряду, вимагаючи суворих обмежень для міграційних агентів президента Дональда Трампа. Ситуація загострилася за два дні до дедлайну в суботу, коли через відмову голосувати за бюджет Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) під загрозою зупинки опинилися ключові державні відомства, включаючи Пентагон та Казначейство. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головною причиною демаршу став інцидент у Міннеаполісі, де агенти прикордонної служби застрелили медбрата та активіста Алекса Претті. Лідер демократів Чак Шумер заявив, що партія не надасть голосів, поки до закону не внесуть пункти про обов'язкове використання нагрудних камер, заборону на носіння масок федеральними агентами та вимогу судових ордерів для проведення рейдів у містах.

"Це ополчення, яке вбиває": присутність агентів ICE на Олімпійських іграх викликала дипломатичний скандал в Італії27.01.26, 22:47 • 5704 перегляди

Це не безпека кордонів. Це не закон і порядок. Це хаос

– наголосив Шумер.

Він закликав республіканців виділити фінансування DHS в окремий законопроєкт, щоб решта 96% уряду могла працювати безперебійно. Проте лідер республіканської більшості Джон Тьюн відхилив цю пропозицію, звинувативши демократів у спробі взяти країну в заручники заради політичних вимог.

Наслідки потенційного зупинення роботи уряду

Якщо компромісу не буде досягнуто до опівночі п'ятниці, США зіткнуться з частковим шатдауном. Це призведе до відправлення тисяч державних службовців у неоплачувані відпустки, затримок у виплатах підрядникам Міноборони та зупинки публікації важливих економічних звітів. Примітно, що сама Імміграційна та митна служба (ICE) продовжить роботу, оскільки має значні фінансові резерви від попередніх рішень адміністрації.

Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26.01.26, 13:38 • 69686 переглядiв

Білий дім уже направив до Міннеаполіса Тома Хомана, відповідального за прикордонну політику, для деескалації напруженості, але відмовляється закріплювати обмеження на рівні закону. Поки сторони обмінюються звинуваченнями, ризики локдауну зростають, що може паралізувати роботу податкової служби саме в розпал сезону подання декларацій.

Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25.01.26, 10:03 • 7355 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Вибори в США
Міністерство національної безпеки США
Міністерство фінансів США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Пентагон
Bloomberg
Дональд Трамп
Чак Шумер
Сполучені Штати Америки