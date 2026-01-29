Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну

Демократична меншість у Сенаті США офіційно заблокувала пакет фінансування уряду, вимагаючи суворих обмежень для міграційних агентів президента Дональда Трампа. Ситуація загострилася за два дні до дедлайну в суботу, коли через відмову голосувати за бюджет Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) під загрозою зупинки опинилися ключові державні відомства, включаючи Пентагон та Казначейство. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головною причиною демаршу став інцидент у Міннеаполісі, де агенти прикордонної служби застрелили медбрата та активіста Алекса Претті. Лідер демократів Чак Шумер заявив, що партія не надасть голосів, поки до закону не внесуть пункти про обов'язкове використання нагрудних камер, заборону на носіння масок федеральними агентами та вимогу судових ордерів для проведення рейдів у містах.

Це не безпека кордонів. Це не закон і порядок. Це хаос – наголосив Шумер.

Він закликав республіканців виділити фінансування DHS в окремий законопроєкт, щоб решта 96% уряду могла працювати безперебійно. Проте лідер республіканської більшості Джон Тьюн відхилив цю пропозицію, звинувативши демократів у спробі взяти країну в заручники заради політичних вимог.

Наслідки потенційного зупинення роботи уряду

Якщо компромісу не буде досягнуто до опівночі п'ятниці, США зіткнуться з частковим шатдауном. Це призведе до відправлення тисяч державних службовців у неоплачувані відпустки, затримок у виплатах підрядникам Міноборони та зупинки публікації важливих економічних звітів. Примітно, що сама Імміграційна та митна служба (ICE) продовжить роботу, оскільки має значні фінансові резерви від попередніх рішень адміністрації.

Білий дім уже направив до Міннеаполіса Тома Хомана, відповідального за прикордонну політику, для деескалації напруженості, але відмовляється закріплювати обмеження на рівні закону. Поки сторони обмінюються звинуваченнями, ризики локдауну зростають, що може паралізувати роботу податкової служби саме в розпал сезону подання декларацій.

