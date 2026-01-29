$42.960.17
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
19:02 • 9014 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 13391 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 12190 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 12454 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 15800 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 18049 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13534 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24784 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24167 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Демократическое меньшинство в Сенате США заблокировало пакет финансирования правительства, требуя ограничений для миграционных агентов Трампа. Это произошло за два дня до дедлайна, что грозит остановкой ключевых государственных ведомств.

Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна

Демократическое меньшинство в Сенате США официально заблокировало пакет финансирования правительства, требуя строгих ограничений для миграционных агентов президента Дональда Трампа. Ситуация обострилась за два дня до дедлайна в субботу, когда из-за отказа голосовать за бюджет Министерства внутренней безопасности (DHS) под угрозой остановки оказались ключевые государственные ведомства, включая Пентагон и Казначейство. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главной причиной демарша стал инцидент в Миннеаполисе, где агенты пограничной службы застрелили медбрата и активиста Алекса Претти. Лидер демократов Чак Шумер заявил, что партия не предоставит голосов, пока в закон не внесут пункты об обязательном использовании нагрудных камер, запрете на ношение масок федеральными агентами и требовании судебных ордеров для проведения рейдов в городах.

"Это ополчение, которое убивает": присутствие агентов ICE на Олимпийских играх вызвало дипломатический скандал в Италии27.01.26, 22:47 • 5706 просмотров

Это не безопасность границ. Это не закон и порядок. Это хаос

– подчеркнул Шумер.

Он призвал республиканцев выделить финансирование DHS в отдельный законопроект, чтобы остальные 96% правительства могли работать бесперебойно. Однако лидер республиканского большинства Джон Тьюн отклонил это предложение, обвинив демократов в попытке взять страну в заложники ради политических требований.

Последствия потенциальной остановки работы правительства

Если компромисс не будет достигнут до полуночи пятницы, США столкнутся с частичным шатдауном. Это приведет к отправке тысяч государственных служащих в неоплачиваемые отпуска, задержкам в выплатах подрядчикам Минобороны и остановке публикации важных экономических отчетов. Примечательно, что сама Иммиграционная и таможенная служба (ICE) продолжит работу, поскольку имеет значительные финансовые резервы от предыдущих решений администрации.

Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26.01.26, 13:38 • 69686 просмотров

Белый дом уже направил в Миннеаполис Тома Хомана, ответственного за пограничную политику, для деэскалации напряженности, но отказывается закреплять ограничения на уровне закона. Пока стороны обмениваются обвинениями, риски локдауна растут, что может парализовать работу налоговой службы именно в разгар сезона подачи деклараций.

Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы25.01.26, 10:03 • 7355 просмотров

Степан Гафтко

