Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна

Демократическое меньшинство в Сенате США официально заблокировало пакет финансирования правительства, требуя строгих ограничений для миграционных агентов президента Дональда Трампа. Ситуация обострилась за два дня до дедлайна в субботу, когда из-за отказа голосовать за бюджет Министерства внутренней безопасности (DHS) под угрозой остановки оказались ключевые государственные ведомства, включая Пентагон и Казначейство. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главной причиной демарша стал инцидент в Миннеаполисе, где агенты пограничной службы застрелили медбрата и активиста Алекса Претти. Лидер демократов Чак Шумер заявил, что партия не предоставит голосов, пока в закон не внесут пункты об обязательном использовании нагрудных камер, запрете на ношение масок федеральными агентами и требовании судебных ордеров для проведения рейдов в городах.

Это не безопасность границ. Это не закон и порядок. Это хаос – подчеркнул Шумер.

Он призвал республиканцев выделить финансирование DHS в отдельный законопроект, чтобы остальные 96% правительства могли работать бесперебойно. Однако лидер республиканского большинства Джон Тьюн отклонил это предложение, обвинив демократов в попытке взять страну в заложники ради политических требований.

Последствия потенциальной остановки работы правительства

Если компромисс не будет достигнут до полуночи пятницы, США столкнутся с частичным шатдауном. Это приведет к отправке тысяч государственных служащих в неоплачиваемые отпуска, задержкам в выплатах подрядчикам Минобороны и остановке публикации важных экономических отчетов. Примечательно, что сама Иммиграционная и таможенная служба (ICE) продолжит работу, поскольку имеет значительные финансовые резервы от предыдущих решений администрации.

Белый дом уже направил в Миннеаполис Тома Хомана, ответственного за пограничную политику, для деэскалации напряженности, но отказывается закреплять ограничения на уровне закона. Пока стороны обмениваются обвинениями, риски локдауна растут, что может парализовать работу налоговой службы именно в разгар сезона подачи деклараций.

