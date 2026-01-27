"Это ополчение, которое убивает": присутствие агентов ICE на Олимпийских играх вызвало дипломатический скандал в Италии

Фото: AP

План США по привлечению сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) к охране зимней Олимпиады в Милане вызвал резкую критику со стороны итальянских чиновников. Возмущение вызвано ассоциацией ведомства с жесткой миграционной политикой администрации Дональда Трампа и недавними инцидентами с участием агентов в США. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Мэр Милана Джузеппе Сала выступил с категорическим заявлением против присутствия представителей ICE в городе, где 6 февраля состоится церемония открытия Игр. Опасения усилились после сообщений медиа об агрессивном поведении агентов ведомства в отношении итальянской съемочной группы в США.

Это ополчение, которое убивает, ополчение, которое проникает в дома людей, подписывая собственные разрешения. Понятно, что им не рады в Милане, несомненно – заявил Сала в эфире RTL Radio 102.

Разъяснение Министерства внутренних дел Италии

На фоне общественного напряжения МВД Италии выступило с официальным разъяснением после встречи министра Маттео Пьянтедози с послом США. Власти подчеркнули, что в Милане будут работать только следователи подразделения HSI, которое специализируется на борьбе с трансграничной преступностью, а не офицеры, ответственные за депортации.

Все операции по безопасности на территории, как всегда, остаются исключительной ответственностью и руководством итальянских властей – подчеркнули в министерстве.

Специфика работы подразделений ICE за рубежом

Представители Министерства внутренней безопасности США пояснили, что агенты HSI будут действовать исключительно для поддержания дипломатической безопасности и противодействия транснациональным преступным организациям. Офицеры будут работать преимущественно за кулисами в консульстве США, не выполняя никаких функций миграционного контроля на территории Италии.

Очевидно, что ICE не проводит операции по контролю за иммиграционным законодательством в иностранных странах – говорится в заявлении американской стороны.

