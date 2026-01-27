$43.130.01
"Це ополчення, яке вбиває": присутність агентів ICE на Олімпійських іграх викликала дипломатичний скандал в Італії

Київ • УНН

 • 34 перегляди

План США залучити співробітників ICE до охорони зимової Олімпіади в Мілані спровокував критику з боку італійських посадовців. Мер Мілана Джузеппе Сала виступив проти присутності представників ICE.

"Це ополчення, яке вбиває": присутність агентів ICE на Олімпійських іграх викликала дипломатичний скандал в Італії
Фото: AP

План США залучити співробітників Імміграційної та митної служби (ICE) до охорони зимової Олімпіади в Мілані спровокував різку критику з боку італійських посадовців. Обурення викликане асоціацією відомства з жорсткою міграційною політикою адміністрації Дональда Трампа та нещодавніми інцидентами за участю агентів у США. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мер Мілана Джузеппе Сала виступив із категоричною заявою проти присутності представників ICE у місті, де 6 лютого відбудеться церемонія відкриття Ігор. Побоювання посилилися після повідомлень медіа про агресивну поведінку агентів відомства щодо італійської знімальної групи в США.

Федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі: це другий випадок за місяць - Reuters24.01.26, 21:58 • 10522 перегляди

Це ополчення, яке вбиває, ополчення, яке проникає в домівки людей, підписуючи власні дозволи. Зрозуміло, що їм не раді в Мілані, безсумнівно

– заявив Сала в ефірі RTL Radio 102.

Роз’яснення Міністерства внутрішніх справ Італії

На тлі суспільної напруги МВС Італії виступило з офіційним роз’ясненням після зустрічі міністра Маттео П'янтедозі з послом США. Влада підкреслила, що в Мілані працюватимуть лише слідчі підрозділу HSI, який спеціалізується на боротьбі з транскордонною злочинністю, а не офіцери, відповідальні за депортації.

Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25.01.26, 10:03 • 7165 переглядiв

Усі операції з безпеки на території, як завжди, залишаються виключною відповідальністю та керівництвом італійської влади

– наголосили у міністерстві.

Специфіка роботи підрозділів ICE за кордоном

Представники Міністерства внутрішньої безпеки США пояснили, що агенти HSI діятимуть виключно для підтримки дипломатичної безпеки та протидії транснаціональним злочинним організаціям. Офіцери працюватимуть переважно за лаштунками у консульстві США, не виконуючи жодних функцій міграційного контролю на території Італії.

Очевидно, що ICE не проводить операції з контролю за імміграційним законодавством в іноземних країнах

– йдеться у заяві американської сторони.

Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26.01.26, 13:38 • 68079 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Міністерство національної безпеки США
Мілан
Італія
Сполучені Штати Америки