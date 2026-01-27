"Це ополчення, яке вбиває": присутність агентів ICE на Олімпійських іграх викликала дипломатичний скандал в Італії

Фото: AP

План США залучити співробітників Імміграційної та митної служби (ICE) до охорони зимової Олімпіади в Мілані спровокував різку критику з боку італійських посадовців. Обурення викликане асоціацією відомства з жорсткою міграційною політикою адміністрації Дональда Трампа та нещодавніми інцидентами за участю агентів у США. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мер Мілана Джузеппе Сала виступив із категоричною заявою проти присутності представників ICE у місті, де 6 лютого відбудеться церемонія відкриття Ігор. Побоювання посилилися після повідомлень медіа про агресивну поведінку агентів відомства щодо італійської знімальної групи в США.

Це ополчення, яке вбиває, ополчення, яке проникає в домівки людей, підписуючи власні дозволи. Зрозуміло, що їм не раді в Мілані, безсумнівно – заявив Сала в ефірі RTL Radio 102.

Роз’яснення Міністерства внутрішніх справ Італії

На тлі суспільної напруги МВС Італії виступило з офіційним роз’ясненням після зустрічі міністра Маттео П'янтедозі з послом США. Влада підкреслила, що в Мілані працюватимуть лише слідчі підрозділу HSI, який спеціалізується на боротьбі з транскордонною злочинністю, а не офіцери, відповідальні за депортації.

Усі операції з безпеки на території, як завжди, залишаються виключною відповідальністю та керівництвом італійської влади – наголосили у міністерстві.

Специфіка роботи підрозділів ICE за кордоном

Представники Міністерства внутрішньої безпеки США пояснили, що агенти HSI діятимуть виключно для підтримки дипломатичної безпеки та протидії транснаціональним злочинним організаціям. Офіцери працюватимуть переважно за лаштунками у консульстві США, не виконуючи жодних функцій міграційного контролю на території Італії.

Очевидно, що ICE не проводить операції з контролю за імміграційним законодавством в іноземних країнах – йдеться у заяві американської сторони.

