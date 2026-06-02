Главного поставщика еды для армии РФ арестовали за масштабное мошенничество

В россии арестовали начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения министерства обороны виктора таразевича. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По данным российского РБК, таразевича задержали 20 мая, после чего военный суд принял решение о его аресте. Сам полковник вину не признает.

Возглавляемое таразевичем управление отвечает за обеспечение российских войск продовольствием, а также контролирует работу военных складов, баз хранения и хлебозаводов.

В россии продолжаются антикоррупционные дела в оборонном секторе

Подробности дела и сумма вероятного ущерба пока не раскрываются. российские правоохранительные органы также не сообщили о других возможных фигурантах производства.

В последние годы в россии был возбужден ряд резонансных уголовных дел в отношении должностных лиц оборонного ведомства, подозреваемых в коррупции, хищении бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.

