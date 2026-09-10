Ворог продовжує атакувати Україну: у столиці безпілотник упав на офісну будівлю, у Дніпрі палають склади
Київ • УНН
Ворожі дрони та авіабомби вдарили по чотирьох містах України. У Сумах травмовано жінку, пошкоджено будівлі й авто.
Ворог продовжує завдавати ударів по Україні. Під атакою - Київ, Дніпро, Харків та Суми, передає УНН.
Київ
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Згодом стало відомо, що в Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю.
Дніпро
Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Спалахнули продуктові склади. Інформацію про постраждалих уточнюємо
Харків
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про падіння реактивного ворожого дрона у Київському районі. Наслідки уточнюють.
Суми
Як повідомили у ДСНС, сьогодні вдень російський безпілотник знову вдарив по одному із ТРЦ в місті Суми. Виникла пожежа на покрівлі будівлі. Існувала загроза поширення вогню. Через загрози повторних ударів, рятувальники декілька разів призупиняли роботи та слідували в укриття. Пожежу ліквідували. Попередньо, є інформація про одну травмовану жінку.
Менш ніж за годину, ворог вдарив по місту керованими авіаційними бомбами. Пошкоджень та руйнувань зазнали багатоквартирний житловий будинок, близько 15 приватних домоволодінь, 2 магазини та автівки громадян. Фахівці ДСНС обстежили територію: осередків горіння виявлено не було, громадянам надалась вся необхідна допомога.