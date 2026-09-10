Ворог продовжує атакувати Україну: у столиці безпілотник упав на офісну будівлю, у Дніпрі палають склади

Ворог продовжує завдавати ударів по Україні. Під атакою - Київ, Дніпро, Харків та Суми, передає УНН.

Київ

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Згодом стало відомо, що в Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю.

Дніпро

Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спалахнули продуктові склади. Інформацію про постраждалих уточнюємо - зазначив Ганжа.

Харків

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про падіння реактивного ворожого дрона у Київському районі. Наслідки уточнюють.

Суми

Як повідомили у ДСНС, сьогодні вдень російський безпілотник знову вдарив по одному із ТРЦ в місті Суми. Виникла пожежа на покрівлі будівлі. Існувала загроза поширення вогню. Через загрози повторних ударів, рятувальники декілька разів призупиняли роботи та слідували в укриття. Пожежу ліквідували. Попередньо, є інформація про одну травмовану жінку.

Менш ніж за годину, ворог вдарив по місту керованими авіаційними бомбами. Пошкоджень та руйнувань зазнали багатоквартирний житловий будинок, близько 15 приватних домоволодінь, 2 магазини та автівки громадян. Фахівці ДСНС обстежили територію: осередків горіння виявлено не було, громадянам надалась вся необхідна допомога.