Враг продолжает атаковать Украину: в столице беспилотник упал на офисное здание, в Днепре горят склады

Враг продолжает наносить удары по Украине. Под атакой — Киев, Днепр, Харьков и Сумы, передает УНН.

Киев

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

Позже стало известно, что в Оболонском районе БПЛА упал на двухэтажное офисное здание.

Днепр

Враг в третий раз за день нанес удар по Днепру, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Вспыхнули продуктовые склады. Информацию о пострадавших уточняем — отметил Ганжа.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о падении реактивного вражеского дрона в Киевском районе. Последствия уточняются.

Сумы

Как сообщили в ГСЧС, сегодня днем российский беспилотник снова ударил по одному из ТРЦ в городе Сумы. Возник пожар на кровле здания. Существовала угроза распространения огня. Из-за угрозы повторных ударов спасатели несколько раз приостанавливали работы и следовали в укрытие. Пожар ликвидировали. Предварительно, есть информация об одной пострадавшей женщине.

Менее чем через час враг нанес по городу удар управляемыми авиационными бомбами. Повреждениям и разрушениям подверглись многоквартирный жилой дом, около 15 частных домовладений, 2 магазина и автомобили граждан. Специалисты ГСЧС обследовали территорию: очагов возгорания обнаружено не было, гражданам была оказана вся необходимая помощь.