Враг продолжает атаковать Украину: в столице беспилотник упал на офисное здание, в Днепре горят склады
Киев • УНН
Вражеские дроны и авиабомбы нанесли удары по четырём городам Украины. В Сумах травмирована женщина, повреждены здания и автомобили.
Враг продолжает наносить удары по Украине. Под атакой — Киев, Днепр, Харьков и Сумы, передает УНН.
Киев
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.
Позже стало известно, что в Оболонском районе БПЛА упал на двухэтажное офисное здание.
Днепр
Враг в третий раз за день нанес удар по Днепру, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Вспыхнули продуктовые склады. Информацию о пострадавших уточняем
Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о падении реактивного вражеского дрона в Киевском районе. Последствия уточняются.
Сумы
Как сообщили в ГСЧС, сегодня днем российский беспилотник снова ударил по одному из ТРЦ в городе Сумы. Возник пожар на кровле здания. Существовала угроза распространения огня. Из-за угрозы повторных ударов спасатели несколько раз приостанавливали работы и следовали в укрытие. Пожар ликвидировали. Предварительно, есть информация об одной пострадавшей женщине.
Менее чем через час враг нанес по городу удар управляемыми авиационными бомбами. Повреждениям и разрушениям подверглись многоквартирный жилой дом, около 15 частных домовладений, 2 магазина и автомобили граждан. Специалисты ГСЧС обследовали территорию: очагов возгорания обнаружено не было, гражданам была оказана вся необходимая помощь.