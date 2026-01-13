Взяв 50 тис. доларів, а у справі фігурує лише 20 тис., – експрокурор САП запитав у набушника Магамедрасулова, куди поділися 30 тис. доларів

$43.260.18
Ексклюзив
14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей13 січня, 04:49 • 5870 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 9460 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 7718 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 16248 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 16191 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 16782 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 52322 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 58088 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 43383 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37978 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 43206 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44996 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 101114 перегляди
Взяв 50 тис. доларів, а у справі фігурує лише 20 тис., – експрокурор САП запитав у набушника Магамедрасулова, куди поділися 30 тис. доларів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Руслан Магамедрасулов, топ-чиновник НАБУ, отримав 50 тисяч доларів для документування злочину, але у справі фігурує лише 20 тисяч. Різниця не була повернена, що може кваліфікуватися як злочин.

Взяв 50 тис. доларів, а у справі фігурує лише 20 тис., – експрокурор САП запитав у набушника Магамедрасулова, куди поділися 30 тис. доларів

Топ чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов отримав у касі Бюро 50 тис. доларів для документування злочину, а у справі фігурує лише 20 тис. Різницю ніхто не повернув. Про це написав прокурор САП у 2020–2024 рр. Станіслав Броневицький, передає УНН.

"Говорячи про героїв нашого часу, варто згадати справу Держрезерву, в якій детектив Магамедрасулов був старшим групи. Для документування надання неправомірної вигоди детектив Магамедрасулов отримав з каси Бюро 50 тисяч доларів США. Однак, до "торпеди", а потім до викривача дійшло лише 20 тисяч, які і фігурують у справі. Різницю в касу ніхто не повернув. Де тридцятка?" – написав експрокурор САП.

Якщо ніхто гроші не поверне, зазначив він, то такі дії можна буде кваліфікувати як закінчений злочин, якщо ж повернуть – то як замах на злочин.

За словами Броневицького, справа стосувалась нібито надання неправомірної вигоди Голові Держрезерву від керівника одного з управлінь.

"Схема надання вигоди була наступна – "торпеда" надавав кошти начальнику управління, він, в свою чергу – Голові, який і виступав в даному випадку викривачем", – повідомив він.

Він нагадав, що після звільнення з-під варти Магамедрасулов встиг дати чимало інтерв’ю, у яких вибудовувався його образ одного з ключових борців з корупцією.

"Показовою була й кількість залучених ЗМІ, синхронний інтерес різних редакцій до інтерв’ю, активне висвітлення кожного процесуального кроку та заклики з пропозиціями присвоїти детективу звання Героя України. Отже, створювався медійний бекграунд про те, що Магамедрасулова наздоганяли саме задля помсти у його принциповій позиції", – зазначив експрокурор.

За його словами, саме він "безпосередньо займався встановленням необхідної техніки у потрібних місцях", аби колеги могли зафіксувати всіх фігурантів схеми в межах спецоперації "Мідас". 

Але, наголосив він, у медійному шумі якось непомітно загубилися епізоди діяльності детектива, про які воліють взагалі забути. До них органічно додалися й тісні зв’язки Магамедрасулова з директором НАБУ Клименком, і дружні відносини на тлі окремих кримінальних проваджень та внутрішніх розслідувань, які з часом дивним чином "згасали", – підсумував Броневицький.

Раніше експерти звертали увагу на те, що з топ чиновника НАБУ Магамедрасулова активно роблять "рятівника нації". Але, на їхню думку, на нього чекає доля Савченко, Семенченка та інших, в яких розчарувались українці.

Лілія Подоляк

