Взял 50 тыс. долларов, а по делу фигурирует всего 20 тыс. – экс-прокурор САП спросил у набушника Магамедрасулова, куда делись 30 тыс. долларов

Топ чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов получил в кассе Бюро 50 тыс. долларов для документирования преступления, а по делу фигурирует всего 20 тыс. Разницу никто не вернул. Об этом написал прокурор САП в 2020-2024 гг. Станислав Броневицкий, передает УНН.

"Говоря о героях нашего времени, стоит вспомнить дело Госрезерва, в котором детектив Магамедрасулов был старшим группы. Для документирования предоставления неправомерной выгоды детектив Магамедрасулов получил из кассы Бюро 50 тысяч долларов США. Однако до "торпеды", а затем до разоблачителя дошло всего 20 тысяч, которые и фигурируют в деле. Разницу в кассу никто не вернул. Где тридцатка?" – написал экс-прокурор САП.

Если никто деньги не вернет, отметил он, то такие действия можно будет квалифицировать как завершенное преступление, если же вернут – как покушение на преступление.

По словам Броневицкого, дело касалось якобы предоставления неправомерной выгоды Главе Госрезерва от руководителя одного из управлений.

"Схема предоставления выгоды была следующая – "торпеда" предоставлял средства начальнику управления, он, в свою очередь – главе, который и выступал в данном случае разоблачителем", – сообщил он.

Он напомнил, что после освобождения из-под стражи Магамедрасулов успел дать немало интервью, в которых выстраивался образ одного из ключевых борцов с коррупцией.

"По его словам, "именно он непосредственно занимался установкой необходимой техники в нужных местах", чтобы коллеги могли зафиксировать всех фигурантов схемы в рамках спецоперации "Мидас". Показательно было и количество привлеченных СМИ, синхронный интерес разных редакций к интервью, активное освещение каждого процессуального шага и призывы с предложениями присвоить детективу звание Героя Украины. Следовательно, создавался медийный бэкграунд о том, что Магамедрасулова догоняли именно для мести в его принципиальной позиции", – отметил экс-прокурор.

Но, подчеркнул он, в медийном шуме как-то незаметно потерялись эпизоды деятельности детектива, о которых предпочитают вообще забыть. К ним органично добавились и тесные связи Магамедрасулова с директором НАБУ Клименко, и дружеские отношения на фоне отдельных уголовных дел и внутренних расследований, которые со временем странным образом "угасали", – резюмировал Броневицкий.

Ранее эксперты обращали внимание на то, что из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова активно делают "спасителя нации". Но, по их мнению, его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы.