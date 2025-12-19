Топ посадовець НАБУ Магамедрасулов – це Семенченко та Савченко нашого часу: на нього чекає така сама доля – експерт

З топ чиновника НАБУ Магамедрасулова зараз активно роблять "рятівника нації". Але на нього чекає доля Савченко, Семенченка та інших, в яких розчарувались українці. Про це заявив політичний експерт Михайло Шнайдер, передає УНН.

"Магамедрасулов – не перший, з кого ліплять "рятівника нації". І на нього може чекати доля Савченко, Семенченка та інших "героїв", в яких розчарувались українці. Головне, щоб за це не довелося платити підвищену ціну нашій країні", – написав він.

Експерт переконаний, що не можна вести справи з ворогом під час війни.

"Цю гіпотезу на власному досвіді вже довели Олексій Арестович, Надя Савченко, Семен Семенченко, а ще раніше – майор Мельниченко. Колишні "зірки" сьогодні – сприймаються як зрадники. Зараз такого "героя" активно роблять з НАБУшника Руслана Магамедрасулова. Це підприємливий чоловік, який з бізнеса пішов до Бюро, але, судячи з кримінальних проваджень, бізнес так і не полишив", – зазначив він.

Він нагадав, що Магамедрасулова підозрюють в організації схеми з продажу до Дагестану технічної коноплі, тісній співпраці з агентом російських спецслужб, депутатом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, а також у зловживанні впливом на державну податкову службу для забезпечення роботи конвертаційних центрів.

"Зокрема, технічна конопля, яку він допомагав продавати, могла використовуватися у виробництві пороху для армії країни-агресора. І це тільки один епізод з його діяльності. Загалом вина Магамедрасулова підтверджується 8 різноманітними експертизами. Однак попри це детектива рятують від кримінальної відповідальності, тому він буде максимально медіаактивним", – відзначив Шнайдер.

За даними експерта, сьогодні Магамедрасулов зачищає згадки в інтернеті про свого батька.

"Сентябр Магамедрасулов має російський паспорт. Живе за законами рф та "днр" – навіть переоформив там дозвіл на зброю. Батько НАБУшника, за відкритими даними, особисто їздив у Дагестан після початку вторгнення налагоджувати "бізнес-процеси" із продажу коноплі", – обурився він.

Не менш цікавий момент, за словами Шнайдера, як активісти, які вихваляють Магамедрасулова, завзято "не помічають" його другу підозру.

"Акцентую – мова йде про зловживання впливом на державну податкову службу, аби за винагороду дозволити роботу "конвертаційних центрів", через які відмиваються кошти. Не запитують про це Магамедрасулова і журналісти в численних інтерв’ю… Хоча їх мали б зацікавити, як мінімум, скріни переписок "чесного детектива", в яких він обіцяє все "порішати" і обговорює суми", – написав він.

Експерт наголосив на тому, що така корупційна стаття – це максимальна ганьба для співробітників НАБУ, "кришталево чистих та відібраних незалежними міжнародними експертами".

"Його політичній кар'єрі це теж не на руку. Тому група підтримки детектива воліє про податкову тему забути", – підсумував Шнайдер.