Топ посадовець НАБУ Магамедрасулов – це Семенченко та Савченко нашого часу: на нього чекає така сама доля – експерт

15:48 • 1412 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 3086 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 4974 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 13039 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 13077 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13052 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15120 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12463 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 19173 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10909 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 13047 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 19177 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 21355 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 25853 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 52140 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
M1 Abrams
Дипломатка

Топ посадовець НАБУ Магамедрасулов – це Семенченко та Савченко нашого часу: на нього чекає така сама доля – експерт

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Політичний експерт Михайло Шнайдер заявив, що з топчиновника НАБУ Магамедрасулова роблять "рятівника нації", але його чекає розчарування українців. Експерт нагадав про підозри Магамедрасулову в організації схеми з продажу технічної коноплі та зловживанні впливом на податкову службу.

Топ посадовець НАБУ Магамедрасулов – це Семенченко та Савченко нашого часу: на нього чекає така сама доля – експерт

З топ чиновника НАБУ Магамедрасулова зараз активно роблять "рятівника нації". Але на нього чекає доля Савченко, Семенченка та інших, в яких розчарувались українці. Про це заявив політичний експерт Михайло Шнайдер, передає УНН.

"Магамедрасулов – не перший, з кого ліплять "рятівника нації". І на нього може чекати доля Савченко, Семенченка та інших "героїв", в яких розчарувались українці. Головне, щоб за це не довелося платити підвищену ціну нашій країні", – написав він.

Експерт переконаний, що не можна вести справи з ворогом під час війни.

"Цю гіпотезу на власному досвіді вже довели Олексій Арестович, Надя Савченко, Семен Семенченко, а ще раніше – майор Мельниченко. Колишні "зірки" сьогодні – сприймаються як зрадники. Зараз такого "героя" активно роблять з НАБУшника Руслана Магамедрасулова. Це підприємливий чоловік, який з бізнеса пішов до Бюро, але, судячи з кримінальних проваджень, бізнес так і не полишив", – зазначив він.

Він нагадав, що Магамедрасулова підозрюють в організації схеми з продажу до Дагестану технічної коноплі, тісній співпраці з агентом російських спецслужб, депутатом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, а також у зловживанні впливом на державну податкову службу для забезпечення роботи конвертаційних центрів.

"Зокрема, технічна конопля, яку він допомагав продавати, могла використовуватися у виробництві пороху для армії країни-агресора. І це тільки один епізод з його діяльності. Загалом вина Магамедрасулова підтверджується 8 різноманітними експертизами. Однак попри це детектива рятують від кримінальної відповідальності, тому він буде максимально медіаактивним", – відзначив Шнайдер.

За даними експерта, сьогодні Магамедрасулов зачищає згадки в інтернеті про свого батька.

"Сентябр Магамедрасулов має російський паспорт. Живе за законами рф та "днр" – навіть переоформив там дозвіл на зброю. Батько НАБУшника, за відкритими даними, особисто їздив у Дагестан після початку вторгнення налагоджувати "бізнес-процеси" із продажу коноплі", – обурився він.

Не менш цікавий момент, за словами Шнайдера, як активісти, які вихваляють Магамедрасулова, завзято "не помічають" його другу підозру.

"Акцентую – мова йде про зловживання впливом на державну податкову службу, аби за винагороду дозволити роботу "конвертаційних центрів", через які відмиваються кошти. Не запитують про це Магамедрасулова і журналісти в численних інтерв’ю… Хоча їх мали б зацікавити, як мінімум, скріни переписок "чесного детектива", в яких він обіцяє все "порішати" і обговорює суми", – написав він.

Експерт наголосив на тому, що така корупційна стаття – це максимальна ганьба для співробітників НАБУ, "кришталево чистих та відібраних незалежними міжнародними експертами".

"Його політичній кар'єрі це теж не на руку. Тому група підтримки детектива воліє про податкову тему забути", – підсумував Шнайдер.

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Савченко Надія
Війна в Україні
Державна податкова служба України
Національне антикорупційне бюро України
Україна