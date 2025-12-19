Топ должностное лицо НАБУ Магамедрасулов – это Семенченко и Савченко нашего времени: его ждет такая же участь – эксперт

$42.340.00
15:48
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки рф: показали последствия
19 декабря, 06:44
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается
19 декабря, 09:27
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать
19 декабря, 10:04
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантов
10:41
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
11:05
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Джорджия Мелони
Барт Де Вевер
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Купянск
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
17 декабря, 12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
17 декабря, 06:16
Техника
Социальная сеть
Отопление
M1 Abrams
Дипломатка

Топ должностное лицо НАБУ Магамедрасулов – это Семенченко и Савченко нашего времени: его ждет такая же участь – эксперт

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Политический эксперт Михаил Шнайдер заявил, что из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова делают "спасителя нации", но его ждет разочарование украинцев. Эксперт напомнил о подозрениях Магамедрасулову в организации схемы по продаже технической конопли и злоупотреблении влиянием на налоговую службу.

Топ должностное лицо НАБУ Магамедрасулов – это Семенченко и Савченко нашего времени: его ждет такая же участь – эксперт

Из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова сейчас активно делают "спасителя нации". Но его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер, передает УНН.

"Магамедрасулов – не первый, из кого лепят "спасителя нации". И его может ожидать судьба Савченко, Семенченко и других "героев", в которых разочаровались украинцы. Главное, чтобы за это не пришлось платить повышенную цену нашей стране", – написал он.

Эксперт убежден, что нельзя вести дела с врагом во время войны.

"Эту гипотезу на собственном опыте уже доказали Алексей Арестович, Надя Савченко, Семен Семенченко, а еще раньше – майор Мельниченко. Бывшие "звезды" сегодня – воспринимаются как предатели. Сейчас такого "героя" активно делают из НАБУшника Руслана Магамедрасулова. Это предприимчивый человек, который из бизнеса ушел в Бюро, но, судя по уголовным разбирательствам, бизнес так и не оставил", – отметил он.

Он напомнил, что Магамедрасулова подозревают в организации схемы продажи в Дагестан технической конопли, тесном сотрудничестве с агентом российских спецслужб, депутатом от запрещенного ОПЗЖ Федором Христенко, а также в злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу для обеспечения работы конвертационных центров.

"В частности, техническая конопля, которую он помогал продавать, могла использоваться в производстве пороха для армии страны-агрессора. И это только один эпизод по его деятельности. В общей сложности вина Магамедрасулова подтверждается 8 разнообразными экспертизами. Однако, несмотря на это, детектива спасают от уголовной ответственности, поэтому он будет максимально медиа-активным", – отметил Шнайдер.

По данным эксперта, сегодня Магамедрасулов зачищает упоминания в интернете о своем отце.

"Сентябрь Магамедрасулов имеет российский паспорт. Живет по законам России и "ДНР" – даже переоформил там разрешение на оружие. Отец НАБУшника, по открытым данным, лично ездил в Дагестан после начала вторжения налаживать "бизнес-процессы" по продаже конопли", – возмутился он.

Не менее интересный момент, по словам Шнайдера, как восхваляющие Магамедрасулова активисты упорно "не замечают" его второе подозрение.

"Акцентирую – речь идет о злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу, чтобы за вознаграждение разрешить работу конвертационных центров, через которые отмываются деньги. Не спрашивают об этом Магамедрасулова и журналисты в многочисленных интервью… Хотя их должны заинтересовать, как минимум, скрины переписок "честного детектива", в которых он обещает все "решить" и обсуждает суммы", – написал он.

Эксперт отметил, что такая коррупционная статья – это максимальный позор для сотрудников НАБУ, "хрустально чистых и отобранных независимыми международными экспертами".

"Его политической карьере это тоже не на руку. Поэтому группа поддержки детектива предпочитает налоговую тему забыть", – резюмировал Шнайдер.

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Савченко Надежда
Война в Украине
Государственная налоговая служба Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина