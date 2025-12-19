Из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова сейчас активно делают "спасителя нации". Но его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер, передает УНН.

"Магамедрасулов – не первый, из кого лепят "спасителя нации". И его может ожидать судьба Савченко, Семенченко и других "героев", в которых разочаровались украинцы. Главное, чтобы за это не пришлось платить повышенную цену нашей стране", – написал он.

Эксперт убежден, что нельзя вести дела с врагом во время войны.

"Эту гипотезу на собственном опыте уже доказали Алексей Арестович, Надя Савченко, Семен Семенченко, а еще раньше – майор Мельниченко. Бывшие "звезды" сегодня – воспринимаются как предатели. Сейчас такого "героя" активно делают из НАБУшника Руслана Магамедрасулова. Это предприимчивый человек, который из бизнеса ушел в Бюро, но, судя по уголовным разбирательствам, бизнес так и не оставил", – отметил он.

Он напомнил, что Магамедрасулова подозревают в организации схемы продажи в Дагестан технической конопли, тесном сотрудничестве с агентом российских спецслужб, депутатом от запрещенного ОПЗЖ Федором Христенко, а также в злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу для обеспечения работы конвертационных центров.

"В частности, техническая конопля, которую он помогал продавать, могла использоваться в производстве пороха для армии страны-агрессора. И это только один эпизод по его деятельности. В общей сложности вина Магамедрасулова подтверждается 8 разнообразными экспертизами. Однако, несмотря на это, детектива спасают от уголовной ответственности, поэтому он будет максимально медиа-активным", – отметил Шнайдер.

По данным эксперта, сегодня Магамедрасулов зачищает упоминания в интернете о своем отце.

"Сентябрь Магамедрасулов имеет российский паспорт. Живет по законам России и "ДНР" – даже переоформил там разрешение на оружие. Отец НАБУшника, по открытым данным, лично ездил в Дагестан после начала вторжения налаживать "бизнес-процессы" по продаже конопли", – возмутился он.

Не менее интересный момент, по словам Шнайдера, как восхваляющие Магамедрасулова активисты упорно "не замечают" его второе подозрение.

"Акцентирую – речь идет о злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу, чтобы за вознаграждение разрешить работу конвертационных центров, через которые отмываются деньги. Не спрашивают об этом Магамедрасулова и журналисты в многочисленных интервью… Хотя их должны заинтересовать, как минимум, скрины переписок "честного детектива", в которых он обещает все "решить" и обсуждает суммы", – написал он.

Эксперт отметил, что такая коррупционная статья – это максимальный позор для сотрудников НАБУ, "хрустально чистых и отобранных независимыми международными экспертами".

"Его политической карьере это тоже не на руку. Поэтому группа поддержки детектива предпочитает налоговую тему забыть", – резюмировал Шнайдер.