Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч
Киев • УНН
Лионель Месси появился на сборах сборной Аргентины с сумкой Hermès Cargo HAC Birkin 40 Black Box стоимостью около 65 тысяч долларов. Это редкая модификация культовой Birkin из канваса и кожи, имеющая практичные карманы.
Детали
Дополнение
Hermès Cargo HAC Birkin 40 - это редкая модификация культовой Birkin из хлопкового канваса и кожи, отличающаяся практичными карманами, держателем для стакана и утилитарным дизайном.
Эта нетипичная модификация вдохновлена оригинальным дизайном, предназначенным для перевозки седла.
