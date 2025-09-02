Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 26387 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 51206 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 92419 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 108685 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 60917 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122694 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 45846 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 82201 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52793 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107560 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
43%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 208379 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 208136 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 197691 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 194603 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 188800 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 26386 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 92416 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 108682 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 69000 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122693 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 194 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 19436 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 22794 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 37891 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 82204 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель

Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Лионель Месси появился на сборах сборной Аргентины с сумкой Hermès Cargo HAC Birkin 40 Black Box стоимостью около 65 тысяч долларов. Это редкая модификация культовой Birkin из канваса и кожи, имеющая практичные карманы.

Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч

Лионель Месси привлек внимание своим появлением на сборах сборной Аргентины с аксессуаром - элитной сумкой Hermès, стоимость которой достигает около 65 тысяч долларов, пишет УНН со ссылкой на Selección Argentina.

Детали

Лионель Месси приехал на сборы сборной Аргентины с сумкой Hermes Cargo HAC Birkin 40 Black Box за примерно 65 тысяч долларов.

Дополнение

Hermès Cargo HAC Birkin 40 - это редкая модификация культовой Birkin из хлопкового канваса и кожи, отличающаяся практичными карманами, держателем для стакана и утилитарным дизайном.

Эта нетипичная модификация вдохновлена оригинальным дизайном, предназначенным для перевозки седла.

Месси установил рекорд бомбардиров в MLS, забив по два гола в четырех матчах подряд10.07.25, 15:47 • 2355 просмотров

Алена Уткина

СпортУНН Lite
Аргентина
Лионель Месси