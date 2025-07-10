Месси установил рекорд бомбардиров в MLS, забив по два гола в четырех матчах подряд

Дубль Месси в среду принес "Интер Майами" победу над "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 2:1. "Интер" выиграл четыре матча подряд и не проигрывал в последних пяти играх профессиональной футбольной лиги США.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Лионель Месси снова вписал свое имя в историю футбола. Аргентинский нападающий стал первым игроком в истории MLS, который забил два гола в четырех матчах подряд. В среду он оформил дубль, способствуя победе "Интер Майами" над "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 2:1.

Аргентинский игрок сборной открыл счет на 27-й минуте ударом левой ногой в левый нижний угол штрафной площадки на стадионе "Жиллетт" в Фоксборо, штат Массачусетс. Затем, непосредственно перед перерывом, он реализовал пас от Серхио Бускетса - мяч прошел сквозь правую стойку.

Я всегда говорю, что Лео — особенный игрок. Для меня это лучший игрок, который играл в этот вид спорта в истории. Так что это невероятно, потому что он продолжает делать то, чего, возможно, много-много лет назад мы не можем видеть сейчас. Но в конце концов, он особенный игрок, нам повезло, что он у нас есть - сказал главный тренер «Майами» Хавьер Маскерано.

Дополнение

Благодаря блестящей игре Месси не только помог "Интер Майами" закрепить свое место в первой группе, но и приблизил их к впечатляющей статистике прошлого сезона. В этом сезоне Месси забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 15 матчах MLS.

Напомним

Лионель Месси напомнил мировому футболу - если вообще нужно напоминание - что он все еще способен создать особые моменты во время победы "Интер Майами" над "Порту" со счетом 2:1 на Клубном чемпионате мира ФИФА.

Согласно информации L'Équipe, действующий чемпион Азии "Аль-Ахли" очень заинтересован в том, чтобы 38-летний экс-игрок сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к саудовскому клубу после окончания срока действия контракта с "Интер Майами".