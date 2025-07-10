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Мессі встановив рекорд бомбардирів в MLS, забивши по два голи в чотирьох матчах поспіль

Київ • УНН

 • 289 перегляди

Ліонель Мессі став першим гравцем в історії MLS, який забив два голи в чотирьох матчах поспіль. Його дубль приніс "Інтер Маямі" перемогу над "Нью-Інгленд Революшн" з рахунком 2:1.

Мессі встановив рекорд бомбардирів в MLS, забивши по два голи в чотирьох матчах поспіль

Дубль Мессі у середу приніс "Інтер Маямі" перемогу над "Нью-Інгленд Революшн" з рахунком 2:1. "Інтер" виграв чотири матчі поспіль і не програвав у останніх п'яти іграх професіональної футбольної ліги США.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Ліонель Мессі знову вписав своє ім'я в історію футболу. Аргентинський нападник став першим гравцем в історії MLS, який забив два голи в чотирьох матчах поспіль. У середу він оформив дубль, сприявши перемозі "Інтер Маямі" над "Нью-Інгленд Революшн" з рахунком 2:1.

Аргентинський гравець збірної відкрив рахунок на 27-й хвилині ударом лівою ногою в лівий нижній кут штрафного майданчика на стадіоні "Жиллетт" у Фоксборо, штат Массачусетс. Потім, безпосередньо перед перервою, він реалізував пас від Серхіо Бускетса - м'яч пройшов крізь праву стійку.

Я завжди кажу, що Лео — особливий гравець. Для мене це найкращий гравець, який грав у цей вид спорту в історії. Тож це неймовірно, бо він продовжує робити те, чого, можливо, багато-багато років тому ми не можемо бачити зараз. Але зрештою, він особливий гравець, нам пощастило, що він у нас є

- сказав головний тренер «Маямі» Хав'єр Маскерано.

Доповнення

Завдяки блискучій грі Мессі не лише допоміг "Інтер Маямі" закріпити своє місце у першій групі, але й наблизив їх до вражаючої статистики минулого сезону. У цьому сезоні Мессі забив 14 голів і віддав 7 результативних передач у 15 матчах MLS.

Нагадаємо

Ліонель Мессі нагадав світовому футболу - якщо взагалі потрібне нагадування - що він все ще здатний створити особливі моменти під час перемоги "Інтер Маямі" над "Порту" з рахунком 2:1 на Клубному чемпіонаті світу ФІФА.

Згідно з інформацією L'Équipe, чинний чемпіон Азії "Аль-Ахлі" дуже зацікавлений у тому, щоб 38-річний екс-гравець збірної Аргентини Ліонель Мессі приєднався до саудівського клубу після закінчення терміну дії контракту з "Інтер Маямі".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Саудівська Аравія
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