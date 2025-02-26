MLS оштрафувала Мессі та Суареса через їхню поведінку в матчі з “Нью-Йорком”
Київ • УНН
Дисциплінарний комітет MLS наклав штрафи на Мессі та Суареса за неспортивну поведінку. Обидва гравці "Інтер Маямі" схопили за шию суперників під час та після матчу з "Нью-Йорк Сіті".
Дисциплінарний комітет Major League Soccer (MLS) наклав штрафи на зірок "Інтер Маямі" Ліонеля Мессі та Луїса Суареса після матчу з "Нью-Йорк Сіті". Мессі після поєдинку сперечався з арбітром та схопив тренера команди противника за шию. Суарес під час ігрового епізоду також схопив захисника "Нью-Йорк Сіті" Бірка Рісу за шию. Про це повідомляє пресслужба ліги, передає УНН.
Деталі
Дисциплінарний комітет MLS оштрафував форвардів Ліонеля Мессі та Луїса Суареса за порушення політики, що забороняє "завдавати ударів по обличчю, шиї та голові супротивника". Однак комітет не вказує, на яку суму було оштрафовано футболістів.
Окрім того, комітет декілька гравців ліги, зокрема було дискваліфіковано на один матч та оштрафовано півзахисника "Чикаго Файр" Браяна Гутьєрреса за агресивну поведінку в матчі проти "Коламбус Крю", а також захисника "Портленд Тімберс" Камала Міллера оштрафовано за те, що він не покинув поле вчасно в матчі проти "Ванкувер Вайткепс".
Доповнення
23 лютого в рамках першого туру MLS зійшлися "Інтер Маямі", за який виступають Мессі та Суарес, проти "Нью-Йорк Сіті". Матч завершився із нічийним рахунком - 2:2, а Мессі оформив дубль із асистів.
На 23-й хвилині автор першого голу "Інтер Маямі" Томас Авілес отримав червону картку, після чого футболісти команди досить гостро реагували на кожне суперечливе рішення арбітра.
Вже після завершення поєдинку, аргентинець пішов до судді, щоб висловити свої претензії, але отримав жовту картку за суперечки. Потім він вступив у перепалку з помічником тренера "Нью-Йорк Сіті" і схопив його за шию.
Суарес же під час ігрового епізоду схопив захисника "Нью-Йорк Сіті" Бірка Рісу за шию.
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