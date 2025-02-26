MLS оштрафовала Месси и Суареса из-за их поведения в матче с «Нью-Йорком»
Киев • УНН
Дисциплинарный комитет MLS наложил штрафы на Месси и Суареса за неспортивное поведение. Оба игрока «Интер Майами» схватили за шею соперников во время и после матча с «Нью-Йорк Сити».
Дисциплинарный комитет Major League Soccer (MLS) наложил штрафы на звезд "Интер Майами" Лионеля Месси и Луиса Суареса после матча с "Нью-Йорк Сити". Месси после поединка спорил с арбитром и схватил тренера команды противника за шею. Суарес во время игрового эпизода также схватил защитника "Нью-Йорк Сити" Бирка Рису за шею. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает УНН.
Детали
Дисциплинарный комитет MLS оштрафовал форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса за нарушение политики, запрещающей "наносить удары по лицу, шее и голове противника". Однако комитет не указывает, на какую сумму были оштрафованы футболисты.
Кроме того, комитет несколько игроков лиги, в частности был дисквалифицирован на один матч и оштрафован полузащитник "Чикаго Файр" Брайан Гутьеррес за агрессивное поведение в матче против "Коламбус Крю", а также защитник "Портленд Тимберс" Камал Миллер оштрафован за то, что он не покинул поле вовремя в матче против "Ванкувер Уайткэпс".
Дополнение
23 февраля в рамках первого тура MLS сошлись "Интер Майами", за который выступают Месси и Суарес, против "Нью-Йорк Сити". Матч завершился с ничейным счетом - 2:2, а Месси оформил дубль из ассистов.
На 23-й минуте автор первого гола "Интер Майами" Томас Авилес получил красную карточку, после чего футболисты команды довольно остро реагировали на каждое спорное решение арбитра.
Уже после завершения поединка, аргентинец пошел к судье, чтобы высказать свои претензии, но получил желтую карточку за споры. Затем он вступил в перепалку с помощником тренера "Нью-Йорк Сити" и схватил его за шею.
Суарес же во время игрового эпизода схватил защитника "Нью-Йорк Сити" Бирка Рису за шею.
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