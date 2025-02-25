Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

"Динамо" остается на первой строчке, имея преимущество в 5 очков над ближайшим преследователем. "Шахтер" и „Александрия" одержали тяжелые победы и продолжают погоню за киевлянами. "Оболонь" после победы над „Ворсклой" поднялась выше в таблице, а полтавчане оказались в зоне вылета. "Ингулец" остается худшей командой чемпионата, занимая последнее, 16-е место, с лишь 9 очками в активе. УНН рассказывает о результатах 18-го тура Украинской Премьер-лиги, новых достижениях и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Детали

"Черноморец" отдаляется от последнего места

Первый матч после зимней паузы был сыгран в Ковалевке Киевской области, где местный "Колос" посетил одесский "Черноморец". "Одесситы" одолели ковалевцев со счетом 2:1. Решающий гол забил Кирилл Попов на 87-й минуте после передачи Кратова с центра поля.

УПЛ вернулась после зимней паузы: «Черноморец» на последних минутах вырывает победу у „Колоса“ на последних минутах

"Кривбасс" подпускает вплотную "Полесье"

В субботу тур открывали криворожский "Кривбасс" и ровенский "Верес". Подопечные Шандрука разгромно сенсационно переиграли подопечных Вернидуба - 3:0. Голы забили Шарай, Гайдучик и новичок команды Харатин, а первый гол стал результатом ошибки вратаря Маханькова.

УПЛ: "Верес" с курьезным ляпом сокрушил "Кривбасс"

Рекордный трансфер приносит победу "Полесью"

Второй матч субботы провели в Житомире - "Ингулец", который был номинальным хозяином, принимал "Полесье". Первый символический первый удар по мячу в матче выполнил Богдан Краевский - болельщик "Полесья", сын погибшего во время выполнения боевого задания военного служащего Андрея Краевского с 66-й отдельной механизированной бригады.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур вручил футболку и шарф команды исполнителю.

В первом тайме больше преимуществом владело "Полесье", однако из опасных моментов запомнился лишь удар израильтянина Йосефи с острого угла после отбора им мяча у Александра Жовтенко - мяч попал в сетку с внешней стороны ворот, а также удар Алексея Гуцуляка мимо ворот.

"Ингулец" уверенно играл в защите, выбрав игру на контратаках, поэтому на перерывы команды ушли при нулевой ничьей. После перерыва рисунок игры сильно не изменился: "Полесье" владело инициативой, а подопечные Василия Кобина искали счастья на контратаках.

На 62-й минуте классную атаку организовало "Полесье", что вылилось в забитый гол: Чоботенко отдал в центр на Гуцуляка, который пяткой продлил на Крушинского, полузащитник в касание отдал на фланг на Назаренко, который прострелил вдоль линии вратарской, где в пустые ворота мяч в сетку отправил Батиста - 0:1. Отметим, что Батиста является самым дорогим трансфером "Полесья" в истории, за которого заплатили 1 млн евро.

Однако стоит отметить, что Батиста также много возможностей упустил, в частности у него был нереализованный выход один на один.

Самым ярким моментом у "Ингульца" был удар Ильи Гаджука в перекладину ворот Евгения Волынца с близкого расстояния после вбрасывания из-за боковой линии от Романа Волохатого и сброса головой от Станислава-Нури Малыша на 81-ой минуте. Это была едва ли не единственная возможность номинальных хозяев забить в этом матче.

Финальный свисток зафиксировал победу "Полесья", что позволило житомирянам приблизиться к "Кривбассу" (одно очко отставания), а "Ингулец" так и остался на последнем месте.

"Мы понимаем, что можем не провести матчей на домашнем стадионе, и мы не отказываемся от этих условий. У нас нет другого выбора, мы будем работать и сделаем все возможное, чтобы команда осталась в УПЛ", - сказал тренер „Ингульца" Василий Кобин после матча.

"ЛНЗ" переигрывает "больной" "Рух"

Заключительный матч субботы, который мог не состояться, провели во Львове, куда к местному "Руху", пожаловал черкасский "ЛНЗ". Ранее УНН сообщал, что "Рух" просил перенести матч из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в состоянии команды, однако не дождавшись ответа от УАФ, матч было решено провести.

Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове

Первый символический удар в поединке выполнил Остап Левусь - офицер полиции, который присоединился к объединенной бригаде Нацполиции "Ярость". В полку "Сафари" выполнял штурмовые задания на Торецком направлении, где получил ранения, а сейчас проходит реабилитацию после осколочного ранения.

Уже в дебюте матча гостям удалось быстро открыть счет - после подачи с углового, мяч кулаком выбил голкипер "ЛНЗ", который подхватил Яшари, протащил "кожаного" почти через все поле, и вырезал "шведой" на Танковского, который точно пробил мимо голкипера - 1:0 в пользу "ЛНЗ".

"Рух" же несколько раз угрожали воротам черкасцев после стандартов, но дело до ударов по воротам так и не дошло. Аналогичным образом могла начаться и вторая половина игры, но удар Эйнела пришелся в перекладину. Через мгновение уже Дидык замыкал подачу со стандарта, но пробил мимо ворот. Далее опасно пробивал еще один дебютант "желто-черных" - Владислав Погорелый, но голкипер поймал мяч после этого выстрела.

Больше моментов у обеих команд не возникало, а финальный свисток зафиксировал победу подопечных Романа Григорчука, который после 10 лет вернулся в украинский футбол.

"Я не могу сказать за всю игру, но за первый тайм скажу, что ребята вернули меня в такое состояние, когда я получаю удовольствие от того, что они делают. Это дорогого стоит. Первый тайм провели достаточно правильный. Не идеальный, но очень хороший и я доволен", - сказал Григорчук после поединка.

"Оболонь" вырывается из зоны вылета и отправляет туда "Ворсклу"

Первый поединок воскресенья провели на стадионе имени Виктора Банникова в Киеве. Столичная "Оболонь" принимала полтавскую "Ворсклу". Перед стартом поединка команды почтили погибших украинских воинов минутой молчания, в том числе и болельщика "Оболони" Павла Ведибиду, который погиб 13 ноября прошлого года в бою под Часовым Яром.

Поединок был принципиальный для обеих команд, ведь они находились очень близко друг от друга в турнирной таблице, поэтому коллективы долго не отсиживались в обороне. Открывать счет уже на второй минуте мог Сергей Мякушко, но вингеру "Ворсклы" не хватило точности - мяч прошел мимо ближней стойки. "Оболонь" свой первый момент создала на 15-й минуте: после подачи Черненко со стандарта Бычек замыкал головой выше ворот.

В первом тайме острее выглядела "Ворскла", создав несколько моментов, в частности Авдили пробил точно в голкипера, Мякушко стрелял из-за пределов штрафной - Марченко в падении закрыл, впоследствии Салабай заметил, что вратарь "пивоваров" вышел далеко из ворот и попытался забросить ему "за воротник", но перебросил мяч и через ворота.

После перерыва "Оболонь" активизировалась и заставила поработать уже Исенко. В конце концов атакующие потуги "Оболони" привели к пенальти в пользу "пивоваров" - на 62-й минуте Груша пробил по воротам, попал в руку Павлюку и арбитр после просмотра VAR указал на отметку - Суханов идеально положил мяч в правую "девятку" - 1:0 в пользу "Оболони".

Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы

На 78-й минуте супер момент имел Ндукве, но мяч предательски прошел мимо ворот. Через минуту у тренера "Ворсклы" Юрия Максимова сдали нервы, что не понравилось арбитру, и тот удалил коуча полтавчан. На 85-й минуте "Оболонь" могла удвоить преимущество, но Тарануха не попал в ворота с нескольких метров. За две минуты до завершения основного времени Кулач мог стать героем "Ворсклы", но с перспективного штрафного закрутил впритирку со штангой.

В конце концов поединок так и завершился с минимальным счетом - 1:0 в пользу "Оболони".

"Очень тяжелая игра. Мы понимали, что "Ворскла" очень мощная команда, которая прекрасно работает с мячом. Очень классные переходы из обороны в атаку, скоростные атаки. "Ворскла" нанесла проблем, но уже проанализируем и будем делать выводы, как мы действовали и в обороне, и в атаке. Очень нужна была победа, поэтому очень важный матч и я доволен результатом. Не совсем игрой, а на эмоциях ничего не хочу говорить", - сказал после поединка Сергей Шищенко, главный тренер „Оболони".

Болельщики "Оболони" долго ждали момента выхода из зоны вылета

"Александрия" не отпускает "Динамо"

Во втором матче воскресенья "Александрию" посетила луганская "Заря". Подопечным Руслана Ротаня необходима была победа, чтобы продолжать борьбу за высокие места УПЛ и не отпускать от себя далеко "Динамо", которое опережало кировоградцев на 5 очков.

Игроки и болельщики перед стартом поединка почтили жителя Кировоградщины Александра Барабаша, который считался пропавшим без вести с 15 мая 2024 года и лишь несколько дней назад подтвердилась информация о его гибели.

"Александрия" сразу взялась за дело и провела несколько атак, однако больше всего запомнился удар Дмитрия Мишнева из-за пределов штрафной, когда мяч прошел мимо стойки. "Заря" сразу ответила своим моментом - Мичин метров с 30 мощно приложился по мячу, но кипер „Александрии" спас.

В конце концов, несмотря на преимущество "Александрии", счет открыли именно луганчане - после затяжной атаки на 43-й минуте новичок "Зари" Деян Попара выиграл верховую борьбу за мяч, который отскочил к Роману Вантуху, который в свою очередь мощным ударом в касание поразил дальний угол ворот Георгия Ермакова - 1:0 в пользу "мужиков".

Однако радость подопечных Младена Бартуловича длилась не долго, ведь через две минуты Безерра с угла штрафной площадки нанес удар, который после небольшого рикошета немного изменил свое направление, удачно прилетев прямо на ногу Филиппову, который с близкого расстояния переиграл Александра Сапутина - 1:1.

После перерыва подопечные Ротаня сразу вышли вперед, забив сомнительный гол, который будут разбирать эксперты. Дмитрий Мишнев не совсем чисто отобрал мяч, убежал в контратаку и покатил на Филиппова, который оформил дубль в пустые ворота - 2:1.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар для Sport.ua рассказал, что рефери Максим Козыряцкий допустил сразу несколько результативных ошибок.

"И речь идет не только о фоле против Вакулы, на что обратил внимание Бартулович. Нарушение правил было очевидным, а арбитр умудрился наказать Вакулу желтой карточкой за... симуляцию. Не был безгрешен Козыряцкий и когда хозяева в начале второго тайма вышли вперед. Перед тем, как сделать результативную передачу на Александра Филипова, Дмитрий Мишнев откровенно оттолкнул соперника, однако Козыряцкий на это не обратил внимание. Что самое обидное, арбитр VAR Виталий Романов почему-то не подсказал Козыряцкому на его ошибки. Зачем тогда отправлять на матчи целую группу арбитров, наблюдателей VAR, если справедливость не торжествует?", - сказал Ступар.

В конце концов за следующие 40 минут игрового времени ни одна из команд не приблизилась ни к увеличению преимущества, ни к спасению от поражения - судья зафиксировал победу "Александрии" со счетом 2:1.

Был еще в матче скандальный эпизод, когда Кампуш руками задержал Вакулу в штрафной, однако арбитр дал Вакуле желтую за симуляцию, а не назначил пенальти.

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович заявил, что на 67-й минуте был чистый пенальти.

"По моему мнению, была равная игра. Очень обидное поражение для моей команды. Пропустили необязательные мячи. Первый из них, до перерыва, был ключевым. Если бы выходили на второй тайм при счете 1:0 в нашу пользу, была бы совсем другая игра. Но пропустили. Можно сказать, через две минуты снова пропустили и проиграли. Однако, после того, как начали проигрывать, мне понравилась реакция игроков. Активно начали действовать. Немного не хватило для того, чтобы забить. По моему мнению, на 67-й минуте был чистый пенальти, когда сфолили против Вакулы. Это, почему-то, никто не видел - ни главный арбитр, ни судьи ВАР", - сказал Бартулович.

"Динамо" продолжает уверенно идти к чемпионству

В заключительном матче воскресенья к "Динамо" на стадион имени Валерия Лобановского пожаловали львовские "Карпаты". Поединок обещал быть интересным, в частности было интересно посмотреть на "Карпаты", которые после воссоединения с "Рухом", усилились четырьмя игроками львовского коллектива, а также другими легионерами. Однако чуда не произошло, зато "Динамо" играло первым номером, почти не давая "Карпатам" создавать свои моменты.

В первом тайме "Динамо" имело множество моментов, которые не удалось реализовать в забитые голы. "Карпаты" героически держались, а первый момент у „львов" возник лишь во втором тайме, когда Игорь Краснопир ворвался в штрафную и пробил мимо ворот Нещерета.

Уже в следующей атаке потуги "Динамо" все же вылились в забитый гол - Чачуа заработал фол на Пихаленке, после подачи киевлян со стандарта, в штрафной гостей возникла суматоха, в которой первым сориентировался Михайленко и в касание пробил в правый угол ворот - 1:0 в пользу киевлян.

"Карпаты" довольно быстро оправились и начали нашествие на ворота „Динамо", в частности Очеретько пробил мимо ворот, Костенко однажды пробил выше. Однако, за 20 минут до конца поединка, "Динамо" все же удвоило преимущество - Вивчаренко пробежал по флангу, отдал на ход Ванату, форвард элегантным финтом убрал Педросо и великолепным обводящим ударом с нерабочей ноги попал в правый верхний угол ворот "Карпат" - 2:0.

К слову, для Ваната это уже 11 гол в нынешнем розыгрыше УПЛ, что позволяет ему возглавить первое место в гонке бомбардиров. В конце концов матч так и закончился при счете - 2:0.

"Шахтер" минимальной победой закрывает тур

В заключительном матче тура, в понедельник во Львове встретились донецкий "Шахтер" и столичный "Левый берег". Перед стартом поединка "горняки" подарили памятную футболку 13-летней Яне Степанено, которая в 2022 году потеряла обе ноги в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Девушка 1 марта при содействии "Шахтера" будет участвовать в Tokyo Marathon Friendship Run, представляя Украину и привлекая внимание к теме протезирования украинских военных.

На старте встречи прогнозируемо были активнее футболисты "Шахтера", однако первый момент создали киевляне, когда Олег Синица с острого угла попал в штангу. "Аисты" нельзя было сказать, что отсиживались в обороне, а даже имели несколько своих шансов.

Однако более острее выглядели подопечные Пушича - сначала Механив ногами отразил удар головой Траоре из убойной позиции, затем Кевин пытался забить, но удар бразильца накрыли защитники.

Свой момент "Левый берег" получил на 25-й минуте, но Сухоручко не хватило точности и мяч прошел мимо дальней штанги. В начале второй половины "Шахтер" стал поджимать и свободы киевлянам уже не давал. А на 61-й минуте "горняки" открыли счет - Швед воспользовался паникой защиты "аистов" в собственной штрафной и головой перевел мяч в ворота - 1:0 в пользу "Шахтера".

Впоследствии дончан усилил самый дорогой форвард в истории команды Элиас, который уже в первой атаке мог открывать счет забитым голам за новый коллектив, однако Механив, выдав классный сейф, был против этого. Впоследствии Элиас попал в стойку после розыгрыша углового, а буквально перед этим каркас ворот киевлян проверил на прочность Назарина.

В целом же "горняки" во втором тайме не дали ничего создать "Левому берегу", а поединок завершился с аналогичным счетом, как и в первой встрече - 1:0 в пользу "Шахтера".