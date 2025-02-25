Битва за першу сходинку набирає обертів: результат 18-го туру УПЛ

"Динамо" залишається на першій сходинці, маючи перевагу в 5 очок над найближчим переслідувачем. "Шахтар" та "Олександрія" здобули важкі перемоги й продовжують гонитву за киянами. "Оболонь" після перемоги над "Ворсклою" піднялася вище в таблиці, а полтавці опинилися в зоні вильоту. "Інгулець" залишається найгіршою командою чемпіонату, займаючи останнє, 16-те місце, з лише 9 очками в активі. УНН розповідає про результати 18-го туру Української Прем’єр-ліги, нові досягнення та чим запам’ятається черговий тур УПЛ.

Деталі

"Чорноморець" віддаляється від останнього місця

Перший матч після зимової паузи було зіграно у Ковалівці на Київщині, де до місцевого "Колоса" завітав одеський "Чорноморець". "Одесити" здолали ковалівців з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив Кирило Попов на 87-й хвилині після передачі Кратова з центра поля.

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"Кривбас" підпускає впритул "Полісся"

В суботу тур відкривали криворізький "Кривбас" та рівненський "Верес". Підопічні Шандрука розгромно сенсаційно переграли підопічних Вернидуба - 3:0. Голи забили Шарай, Гайдучик та новачок команди Харатін, а перший гол став результатом помилки воротаря Маханькова.

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Рекордний трансфер приносить перемогу "Поліссю"

Другий матч суботи провели в Житомирі - "Інгулець", який був номінальним господарем, приймав "Полісся". Перший символічний перший удар по м’ячу у матчі виконав Богдан Краєвський - вболівальник "Полісся", син загиблого під час виконання бойовиго завдання військового службовця Андрія Краєвського з 66-тої окремої механізованої бригади.

Головний тренер "Полісся" Імад Ашур вручив футболку та шалик команди виконавцю.

У першому таймі більше перевагою володіло "Полісся", проте з небезпечних моментів запам'ятався лише удар ізраїльтянина Йосефі з гострого кута після відбору ним м'яча в Олександра Жовтенка - м'яч потрапив у сітку із зовнішнього боку воріт, а також удар Олексія Гуцуляка повз ворота.

"Інгулець" впевнено грав у захисті, обравши гру на контратаках, тож на перерви команди пішли за нульової нічиї. По перерві малюнок гри сильно не змінився: "Полісся" володіло ініціативою, а підопічні Василя Кобіна шукали щастя на контратаках.

На 62-й хвилині класну атаку організувало "Полісся", що вилилося в забитий гол: Чоботенко віддав в центр на Гуцуляка, який п’ятою продовжив на Крушинського, півзахисник в дотик віддав на фланг на Назаренка, який прострілив вздовж лінії воротарського, де у порожні ворота м’яч в сітку відправив Батіста - 0:1. Зазначимо, що Батіста є найдорожчим трансфером "Полісся" в історії, за якого заплатили 1 млн євро.

Проте варто зазначити, що Батіста також багато нагод змарнував, зокрема в нього був нереалізований вихід віч-на-віч.

Найяскравішим моментом у "Інгульця" був удар Іллі Гаджука у поперечку воріт Євгенія Волинця з близької відстані після вкидання з-за бокової лінії від Романа Волохатого та скидання головою від Станіслава-Нурі Малиша на 81-ій хвилині. Це була чи не єдина нагода номінальних господарів забити в цьому матчі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Полісся", що дозволило житомирянам наблизитися до "Кривбасу" (одне очко відставання), а "Інгулець" так і залишився на останньому місці.

"Ми розуміємо, що можемо не провести матчів на домашньому стадіоні, і ми не відмовляємося від цих умов. У нас немає іншого вибору, ми працюватимемо і зробимо все можливе, щоб команда залишилася в УПЛ", - сказав тренер "Інгульця" Василь Кобін після матчу.

"ЛНЗ" переграє "хворий" "Рух"

Заключний матч суботи, який міг не відбутися, провели у Львові, куди до місцевого "Руху", завітав черкаський "ЛНЗ". Раніше УНН повідомляв, що "Рух" просив перенести матч через важку епідеміологічну ситуацію в стані команди, проте не дочекавшись відповіді від УАФ, матч було вирішено провести.

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Перший символічний удар в поєдинку виконав Остап Левусь - офіцер поліції, який приєднався до об’єднаної бригади Нацполіції "Лють". У полку "Сафарі" виконував штурмові завдання на Торецькому напрямку, де отримав поранення, а нині проходить реабілітацію після осколкового поранення.

Вже у дебюті матчу гостям вдалося швидко відкрити рахунок - після подачі з кутового, м’яч кулаком вибив голкіпер "ЛНЗ", який підхопив Яшарі, протягнув "шкіряного" майже через все поле, та вирізав "шведою" на Танковського, який влучно пробив повз голкіпера - 1:0 на користь "ЛНЗ".

"Рух" ж кілька разів загрожували воротам черкасців після стандартів, але справа до ударів по воротах так і не дійшла. Аналогічним чином могла розпочатись і друга половина гри, але удар Ейнела прийшовся у поперечину. За мить вже Дідик замикав подачу зі стандарту, але пробив повз ворота. Далі небезпечно пробивав ще один дебютант "жовто-чорних" – Владислав Погорілий, але голкіпер спіймав м’яч після цього пострілу.

Більше моментів у обох команд не виникали, а фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Романа Григорчука, який після 10 років повернувся до українського футболу.

"Я не можу сказати за всю гру, але за перший тайм скажу, що хлопці повернули мене в такий стан, коли я отримую задоволення від того, що вони роблять. Це дорого коштує. Перший тайм провели досить правильний. Не ідеальний, але дуже хороший і я задоволений", - сказав Григорчук після поєдинку.

"Оболонь" виривається із зони вильоту та відправляє туди "Ворсклу"

Перший поєдинок неділі провели на стадіоні імені Віктора Баннікова у Києві. Столична "Оболонь" приймала полтавську "Ворсклу". Перед стартом поєдинку команди вшанували загиблих українських воїнів хвилиною мовчання, зокрема і вболівальника "Оболоні" Павла Ведибіду, який загинув 13 листопада минулого року у бою під Часовим Яром.

Поєдинок був принциповий для обох команд, адже вони знаходилися дуже близько одна від одної в турнірній таблиці, тому колективи довго не відсиджувалися в обороні. Відкривати рахунок вже на другій хвилині міг Сергій Мякушко, але вінгеру "Ворскли" не вистачило влучності - м’яч пройшов повз ближню стійку. "Оболонь" свій перший момент створила на 15-й хвилині: після подачі Черненка зі стандарту Бичек замикав головою вище воріт.

В першому таймі гостріше виглядала "Ворскла", створивши декілька моментів, зокрема Авдилі пробив точно у голікера, Мякушко стріляв з-за меж штрафного – Марченко в падінні закрив, згодом Салабай помітив, що воротар "пивоварів" вийшов далеко з воріт і спробував закинути йому "за комірець", але перекинув м'яч і через ворота.

По перерві "Оболонь" активізувалася і змусила попрацювати вже Ісенка. Зрештою атакувальні потуги "Оболоні" призвели до пенальті на користь "пивоварів" - на 62-й хвилині Груша пробив по воротах, влучив у руку Павлюку й арбітр після перегляду VAR вказав на позначку - Суханов ідеально поклав м'яч у праву "дев’ять" - 1:0 на користь "Оболоні".

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На 78-й хвилині супер момент мав Ндукве, але м’яч зрадницьки пройшов повз ворота. За хвилину у тренера "Ворскли" Юрія Максимова здали нерви, що не сподобалося арбітру, і той вилучив коуча полтавчан. На 85-й хвилині "Оболонь" могла подвоїти перевагу, але Тарануха не влучив у ворота з кількох метрів. За дві хвилини до завершення основного часу Кулач міг стати героєм "Ворскли", але з перспективного штрафного закрутив впритирку зі стійкою.

Зрештою поєдинок так і завершився з мінімальним рахунком - 1:0 на користь "Оболоні".

"Дуже тяжка гра. Ми розуміли, що "Ворскла" дуже потужна команда, яка чудово працює з м’ячем. Дуже класні переходи з оборони в атаку, швидкісні атаки. "Ворскла" завдала проблем, але вже проаналізуємо і будемо робити висновки, як ми діяли і в обороні, і в атаці. Дуже потрібна була перемога, тож дуже важливий матч і я задоволений результатом. Не зовсім грою, а на емоціях нічого не хочу казати", - сказав після поєдинку Сергій Шищенко, головний тренер "Оболоні".

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"Олександрія" не відпускає "Динамо"

В другому матчі неділі до "Олександрії" завітала луганська "Зоря". Підопічним Руслана Ротаня необхідна була перемога, щоб продовжувати боротьбу за високі місця УПЛ та не відпускати від себе далеко "Динамо", яка випереджало кіровоградців на 5 очок.

Гравці та вболівальники перед стартом поєдинку вшанували мешканця Кіровоградщини Олександра Барабаша, який вважався зниклим безвісти з 15 травня 2024 року і лише кілька днів тому підтвердилась інформація про його загибель.

"Олександрія" одразу взялася до справи та провела декілька атак, проте найбільше запам’ятався удар Дмитра Мишньова з-за меж штрафного майданчику, коли м’яч пройшов повз стійку. "Зоря" одразу відповіла своїм моментом - Мічін метрів з 30 потужно приклався по м’ячу, але кіпер "Олександрії" врятував.

Зрештою, не дивлячись на перевагу "Олександрії", рахунок відкрили саме луганчани - після затяжної атаки на 43-й хвилині новачок "Зорі" Деян Попара виграв верхову боротьбу за м'яч, який відскочив до Романа Вантуха, який в свою чергу потужним ударом у дотик вразив дальній кут воріт Георгія Єрмакова - 1:0 на користь "мужиків".

Однак радість підопічних Младена Бартуловича тривала не довго, адже за дві хвилини Безерра з кута штрафного майданчику наніс удар, який після невеликого рикошету трохи змінив свій напрям, вдало прилетівши прямо на ногу Філіппову, який з близької відстані переграв Олександра Сапутіна - 1:1.

Після перерви підопічні Ротаня одразу вийшли вперед, забивши сумнівний гол, який будуть розбирати експерти. Дмитро Мишньов не зовсім чисто відібрав м'яч, Втік у контратаку та покотив на Філіппова, який оформив дубль у порожні ворота - 2:1.

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар для Sport.ua розповів, що рефері Максим Козиряцький припустився відразу кількох результативних помилок.

"І йдеться не тільки про фол проти Вакули, на що звернув увагу Бартулович. Порушення правил було очевидним, а арбітр примудрився покарати Вакулу жовтою карткою за… симуляцію. Не був безгрішний Козиряцький і коли господарі на початку другого тайму вийшли вперед. Перед тим, як зробити результативну передачу на Олександра Філіпова, Дмитро Мишньов відверто відштовхнув суперника, проте Козиряцький на це не звернув увагу. Що найприкріше, арбітр VAR Віталій Романов чомусь не підказав Козиряцькому на його помилки. Навіщо тоді відряджати на матчі цілу групу арбітрів, спостерігачів VAR, якщо справедливість не торжествує?", - сказав Ступар.

Зрештою за наступні 40 хвилин ігрового часу жодна з команд не наблизилася ані до збільшення переваги, ані до порятунку від поразки – суддя зафіксував перемогу "Олександрії" з рахунком 2:1.

Був ще в матчі скандальний епізод, коли Кампуш руками затримав Вакулу у штрафному, проте арбітр дав Вакулі жовту за симуляцію, а не призначив пенальті.

Головний тренер "Зорі" Младен Бартулович заявив, що на 67-й хвилині був чистий пенальті.

"На мою думку, була рівна гра. Дуже прикра поразка для моєї команди. Пропустили необовʼязкові мʼячі. Перший з них, до перерви, був ключовим. Якщо б виходили на другий тайм за рахунком 1:0 на нашу користь, була б зовсім інша гра. Але пропустили. Можна сказати, за дві хвилини знов пропустили та програли. Однак, після того, як почали програвати, мені сподобалась реакція гравців. Активно почали діяти. Трохи не вистачило для того, щоб забити. На мою думку, на 67-й хвилині був чистий пенальті, коли сфолили проти Вакули. Це, чомусь, ніхто не бачив - ані головний арбітр, ані судді ВАР", - сказав Бартулович.

"Динамо" продовжує впевнено йти до чемпіонства

В заключному матчі неділі до "Динамо" на стадіон імені Валерія Лобановського завітали львівські "Карпати". Поєдинок обіцяв бути цікавим, зокрема було цікаво подивитися на "Карпати", які після возз'єднання з "Рухом", посилися чотирма гравцями львівського колективу, а також іншими легіонерами. Проте дива не сталося, натомість "Динамо" грало першим номером, майже не даючи "Карпатам" створювати свої моменти.

В першому таймі "Динамо" мало безліч моментів, які не вдалося реалізувати в забиті голи. "Карпати" героїчно трималися, а перший момент у "левів" виник лише у другому таймі, коли Ігор Краснопір увірвався до штрафного та пробив повз ворота Нещерета.

Вже в наступній атаці потуги "Динамо" все ж таки вилилися в забитий гол - Чачуа заробив фол на Піхальонку, після подачі киян зі стандарту, у штрафному гостей виникла метушня, в якій першим зорієнтувався Михайленко і в дотик пробив у правий кут воріт - 1:0 на користь киян.

"Карпати" доволі швидко оговталися та почали навалу на ворота "Динамо", зокрема Очеретько пробив повз ворота, Костенко одного разу пробив вище. Однак, за 20 хвилин до кінця поєдинку, "Динамо" все таки подвоїло перевагу - Вівчаренко пробіг флангом, віддав на хід Ванату, форвард елегантним фінтом прибрав Педросо і чудовим обвідним ударом з неробочої ноги поцілив у правий верхній кут воріт "Карпат" - 2:0.

До слова, для Ваната це вже 11 гол в нинішньому розіграші УПЛ, що дозволяє йому очолити перше місце в гонці бомбардирів. Зрештою матч так і закінчився за рахунку - 2:0.

"Шахтар" мінімальною перемогою закриває тур

В заключному матчі туру, в понеділок у Львові зустрілися донецький "Шахтар" та столичний "Лівий берег". Перед стартом поєдинку "гірники" подарували пам’ятну футболку 13-річній Яні Степанено, яка у 2022 році втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по вокзалу у Краматорську.

Дівчина 1 березня за сприяння "Шахтаря" братиме участь у Tokyo Marathon Friendship Run, представляючи Україну та привертаючи увагу до теми протезування українських військових.

На старті зустрічі прогнозовано були активнішими футболісти "Шахтаря", проте перший момент створили кияни, коли Олег Синиця з гострого кута поцілив у стійку. "Лелеки" не можна було сказати, що відсиджувалися в обороні, а навіть мали декілька своїх шансів.

Проте більш гостріше виглядали підопічні Пушича - спочатку Механів ногами відбив удар головою Траоре з вбивчої позиції, згодом Кевін намагався забити, але удар бразильця накрили захисники.

Свій момент "Лівий берег" отримав на 25-й хвилині, але Сухоручку забракувало влучності і м’яч пройшов повз дальню стійку. На початку другої половини "Шахтар" став підтискати і свободи киянам вже не давав. А на 61-й хвилині "гірники" відкрили рахунок - Швед скористався панікою захисту "лелек" у власному штрафному та головою перевів м'яч у ворота - 1:0 на користь "Шахтаря".

Згодом донеччан підсилив найдорожчий форвард в історії команди Еліас, який вже в першій атаці міг відкривати лік забитим голам за новий колектив, проте Механів, видавши класний сейф, був проти цього. Згодом Еліас влучив у стійку після розіграшу кутового, а буквально перед цим каркас воріт киян перевірив на міцність Назарина.

Загалом же "гірники" у другому таймі не дали нічого створити "Лівому берегу", а поєдинок завершився з аналогічним рахунком, як і в першій зустрічі - 1:0 на користь "Шахтаря".