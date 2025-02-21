УПЛ повернулася після зимової паузи: “Чорноморець” на останніх хвилинах вириває перемогу у “Колоса”

В першому матчі 18-го туру Української Прем’єр-ліги одеський "Чорноморець" на останніх хвилинах завдяки голу Кирила Попова здобув вольову перемогу проти ковалівського "Колоса", передає УНН.

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Матч на стадіоні "Колос" у Ковалівці стартував о 15:30. Перед стартом поєдинку гравці та вболівальники вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання, а перший символічний удар по м’ячу виконав Дмитро Орел - штаб-сержант 132-го окремого батальйону територіальної оборони, 114 окремої бригади територіальної оборони.

Захищав Україну від російських окупантів у Бахмуті та інших гарячих точках сходу України. Активно поєдинок розпочали господарі поля. Вже на другій хвилині "ковалівці" біля штрафного майданчику "Чорноморця" запресенгували Магомеда Кратова, який невдало віддав своєму воротарю, Арінальдо Ррапай перехопив м’яч та віддав на "11 метрів" на Миколу Ковталюка, який забив вже на 2-й хвилині у порожні ворота - 1:0 на користь "Колоса".

Швидкий гол став сенсацією для "моряків", проте "Чорноморцю" вдалося відігратися за 8 хвилин після навісу зі штрафного - Янаков "крутив у ворота", але Пахолюк впорався з ударом, проте Євгеній Скиба виявився спритним у воротарському та відправив м’яч у порожні ворота - 1:1.

Наприкінці тайму Скиба міг оформити дубль, але ВАР зафіксував офсайд у захисник, і тому гол було скасовано. Були ще в першому таймі вихід віч-на-віч форварда "Чорноморця" Безбородька з голкіпером, але Пахолюк врятував, а також дві поперечки від "моряків".

Другий тайм команди також розпочали доволі активно, проте забитих голів довелося чекати аж до кінця поєдинку, проте спочатку "Колос" міг забити, але герой "Чорноморця" Скиба вибив м’яч з лінії воріт.

За три хвилини до кінця тайму, анти-герой "моряків" Кратов, який "привіз" у власні ворота, видав супер-пас в стилі Тоні Крооса - захисник з центра поля віддав на Попова, обрізавши двох захисників "Колоса", першим дотиком обробив м’яч, а другим - пробив у дальній кут - 2:1.

"Чорноморець" в драматичному поєдинку вириває перемогу в гостях та набирає 15 очок, що дозволила команді піднятися з передостаннього місця. "Колос" з 18-ма очками залишається на 11-му місці.

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