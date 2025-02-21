УПЛ вернулась после зимней паузы: «Черноморец» на последних минутах вырывает победу у „Колоса“ на последних минутах

В первом матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги одесский "Черноморец" на последних минутах благодаря голу Кирилла Попова одержал волевую победу против ковалевского "Колоса", передает УНН.

Детали

Матч на стадионе "Колос" в Ковалевке стартовал в 15:30. Перед стартом поединка игроки и болельщики почтили погибших воинов минутой молчания, а первый символический удар по мячу выполнил Дмитрий Орел - штаб-сержант 132-го отдельного батальона территориальной обороны, 114 отдельной бригады территориальной обороны.

Защищал Украину от российских оккупантов в Бахмуте и других горячих точках востока Украины. Активно поединок начали хозяева поля. Уже на второй минуте "ковалевцы" возле штрафной площадки "Черноморца" запрессенгували Магомеда Кратова, который неудачно отдал своему вратарю, Аринальдо Ррапай перехватил мяч и отдал на "11 метров" на Николая Ковталюка, который забил уже на 2-й минуте в пустые ворота - 1:0 в пользу "Колоса".

Быстрый гол стал сенсацией для "моряков", однако "Черноморцу" удалось отыграться через 8 минут после навеса со штрафного - Янаков "крутил в ворота", но Пахолюк справился с ударом, однако Евгений Скиба оказался ловким во вратарской и отправил мяч в пустые ворота - 1:1.

В конце тайма Скиба мог оформить дубль, но ВАР зафиксировал офсайд у защитник, и поэтому гол был отменен. Были еще в первом тайме выход один на один форварда "Черноморца" Безбородько с голкипером, но Пахолюк спас, а также две перекладины от "моряков".

Второй тайм команды также начали довольно активно, однако забитых голов пришлось ждать вплоть до конца поединка, однако сначала "Колос" мог забить, но герой "Черноморца" Скиба выбил мяч с линии ворот.

За три минуты до конца тайма, анти-герой "моряков" Кратов, который "привез" в собственные ворота, выдал супер-пасс в стиле Тони Крооса - защитник с центра поля отдал на Попова, обрезав двух защитников "Колоса", первым касанием обработал мяч, а вторым - пробил в дальний угол - 2:1.

"Черноморец" в драматичном поединке вырывает победу в гостях и набирает 15 очков, что позволила команде подняться с предпоследнего места. "Колос" с 18-ю очками остается на 11-м месте.

Напомним,

УНН передавал, что 21 февраля стартует чемпионат Украины по футболу после двухмесячной паузы. За два месяца команды успели провести кучу товарищеских поединков, некоторые даже вылететь из еврокубков, некоторые коллективы усилились качественными игроками, а некоторые из игроков даже попасть под российский обстрел

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