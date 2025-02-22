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УПЛ: “Верес” з курйозним ляпом розтрощив “Кривбас”

УПЛ: “Верес” з курйозним ляпом розтрощив “Кривбас”

Київ • УНН

 • 32004 перегляди

У матчі УПЛ "Верес" здобув впевнену перемогу над "Кривбасом" з рахунком 3:0. Голи забили Шарай, Гайдучик та новачок команди Харатін, а перший гол став результатом помилки воротаря Маханькова.

У другому матчі Української Прем’єр-ліги "Верес" з "привозом" Маханькова та голом новачка Харатіна сенсаційно розтрощив "Кривбас" - 3:0, передає УНН.

Деталі

Другий матч УПЛ стартував о 13:00 на стадіоні "Авангард" у Рівному, проте саме "Кривбас" був номінальним господарем поля. Справа в тому, що поєдинок було вирішено перенести до Рівного через те, що "погодні умови та середньоденна температура в регіоні (у Дніпропетровській області - ред.), яка протягом всього тижня сягатиме -10 та нижче, заважають підготовці газону для проведення гри".

Вже за традицією перед стартом поєдинку гравці та вболівальники вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання, а перший символічний удар по м’ячу виконав Микола Марців - військовий 409 батальйону, який отримав поранення на Курщині, а зараз проходить реабілітацію.

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Старт поєдинку активно розпочали "господарі" поля, але "Вересу" швидко вдалось збити стартову навалу суперника та почали шукати своє щастя в атаці.

На 10-й хвилині "Верес" створив свій перший небезпечний момент. Дахновський накрутив декількох захисників у штрафному "Кривбаса", віддав на лінію на Годю, той у боротьбі опинився на газоні, але встиг підвестись і відгукнутись на ще одну передачу Дахновського – удар хавбека пройшовся впритирку з правою стійкою.

Зрештою саме "Вересу" вдалося відкрити рахунок після курйозної помилки голкіпера "Кривбасу" - після довгої передачі зі своєї половини поля Маханьков виходив на перехоплення, проте не зрозуміло, що хотів зробити голкіпер "Кривбасу", адже не зумів зафіксувати м'яч у руках і Шарай, вибивши м’яч з рук кіпер, закотив його у порожні ворота - 1:0.

Вже за 13 хвилин "Верес" подвоїв перевагу - Гайдучик відібрав м’яч в центрі поля, який підхопив Кучеров, протягнув до штрафного, віддав на фланг звідки Шарай красиво п’ятою віддав до штрафного, де Гайдучик з вбивчої позиції "розстріляв" голкіпера "Кривбасу" - 2:0. За такого результату команди пішли до роздягальні.

Друга половина зустрічі проходила під акомпанемент "Кривбасу", проте підопічним Вернидуба так і не вдалося бодай скоротити відставання, чим скористався "Верес", довівши рахунок до розгромного - після навісу зі стандарту криворіжці не змогли винести м'яч з власного штрафного і після метушні у штрафному найбільше пощастило Харатіну, який і відправив м’яч в сітку воріт - 3:0. До слова, для Харатіна, який вільним агентом перейшов до "Вереса" з "Колоса", це став перший гол за нову команду.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "Вереса", що дозволила команді піднятися на 8 місце, маючи у своєму активі 22 очки. Стільки ж очків має "Зоря", яка ще не грала свій матч, тому луганчани теоретично можуть потіснити "Верес" з 8 місця. "Кривбас" же залишається на 4 сходинці.

Нагадаємо

В першому матчі 18-го туру Української Прем’єр-ліги одеський "Чорноморець" на останніх хвилинах завдяки голу Кирила Попова здобув вольову перемогу проти ковалівського "Колоса".

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
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