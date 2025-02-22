УПЛ: "Верес" с курьезным ляпом сокрушил "Кривбасс"

Во втором матче Украинской Премьер-лиги "Верес" с "привозом" Маханькова и голом новичка Харатина сенсационно сокрушил "Кривбасс" - 3:0, передает УНН.

Детали

Второй матч УПЛ стартовал в 13:00 на стадионе "Авангард" в Ровно, однако именно "Кривбасс" был номинальным хозяином поля. Дело в том, что поединок было решено перенести в Ровно из-за того, что "погодные условия и среднедневная температура в регионе (в Днепропетровской области - ред.), которая в течение всей недели будет достигать -10 и ниже, мешают подготовке газона для проведения игры".

Уже по традиции перед стартом поединка игроки и болельщики почтили погибших воинов минутой молчания, а первый символический удар по мячу выполнил Николай Марцив - военный 409 батальона, который получил ранения на Курщине, а сейчас проходит реабилитацию.

Старт поединка активно начали "хозяева" поля, но "Вересу" быстро удалось сбить стартовый нажим соперника и начали искать свое счастье в атаке.

На 10-й минуте "Верес" создал свой первый опасный момент. Дахновский накрутил нескольких защитников в штрафной "Кривбасса", отдал на линию на Годю, тот в борьбе оказался на газоне, но успел подняться и откликнуться на еще одну передачу Дахновского - удар хавбека прошелся впритык с правой стойкой.

В конце концов именно "Вересу" удалось открыть счет после курьезной ошибки голкипера "Кривбасса" - после длинной передачи со своей половины поля Маханьков выходил на перехват, однако не понятно, что хотел сделать голкипер "Кривбасса", ведь не сумел зафиксировать мяч в руках и Шарай, выбив мяч из рук кипера, закатил его в пустые ворота - 1:0.

Уже через 13 минут "Верес" удвоил преимущество - Гайдучик отобрал мяч в центре поля, который подхватил Кучеров, протащил в штрафную, отдал на фланг откуда Шарай красиво пяткой отдал в штрафную, где Гайдучик с убойной позиции "расстрелял" голкипера "Кривбасса" - 2:0. При таком результате команды ушли в раздевалку.

Вторая половина встречи проходила под аккомпанемент "Кривбасса", однако подопечным Вернидуба так и не удалось хотя бы сократить отставание, чем воспользовался "Верес", доведя счет до разгромного - после навеса со стандарта криворожане не смогли вынести мяч из собственной штрафной и после суматохи в штрафной больше всего повезло Харатину, который и отправил мяч в сетку ворот - 3:0. К слову, для Харатина, который свободным агентом перешел в "Верес" из "Колоса", это стал первый гол за новую команду.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Вереса", что позволило команде подняться на 8 место, имея в своем активе 22 очка. Столько же очков имеет "Заря", которая еще не играла свой матч, поэтому луганчане теоретически могут потеснить "Верес" с 8 места. "Кривбасс" же остается на 4 строчке.

Напомним

В первом матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги одесский "Черноморец" на последних минутах благодаря голу Кирилла Попова одержал волевую победу против ковалевского "Колоса".