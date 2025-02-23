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15 березня, 19:03 • 118588 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176843 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143884 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135872 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115728 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107129 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102638 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Американська лижниця Мікаела Шиффрін встановила неймовірний рекорд після травми

Американська лижниця Мікаела Шиффрін встановила неймовірний рекорд після травми

Київ • УНН

 • 26036 перегляди

Мікаела Шиффрін здобула 100-ту перемогу на Кубку світу з гірських лиж у слаломі в Сестрієре. Спортсменка досягла цього результату після повернення від серйозної травми живота, отриманої в листопаді.

У неділю американська гірськолижниця, дворазова олімпійська чемпіонка Мікаела Шиффрін здобула історичну 100-у перемогу на Кубку світу з гірських лиж, перемігши в слаломі на італійському курорті Сестрієре. Перемогу спортсменка здобула всупереч обставинам травми, через яку вона опинилась на кілька місяців без тренувань.

Передає УНН із посиланням на BBC.

Мікаела Шиффрін здобула історичну 100-у перемогу на Кубку світу з гірських лиж,  повернувшись до строю в січні 2025 року після двох місяців відсутності через серйозну травму.  Д воразова олімпійська чемпіонка перемогла в слаломі на італійському Сестрієре.

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Американка, яка, фінішувала на 0,61 секунди попереду хорватки Зрінки Лютіч, яка посіла друге місце.

Довідково

Під час змагань з гігантського слалому в Кіллінгтоні, штат Вермонт, США у листопаді 2024 року спортсменка впала та отримала колоту рану в живіт. 

Шиффрін, яку вважають однією з найбільшими рекордсменок за 58-річну історію Кубка світу, повернулася до гонок наприкінці січня та виграла рекордну 15-ту медаль на чемпіонаті світу в Заальбаху на початку цього лютого.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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