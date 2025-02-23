Американська лижниця Мікаела Шиффрін встановила неймовірний рекорд після травми

У неділю американська гірськолижниця, дворазова олімпійська чемпіонка Мікаела Шиффрін здобула історичну 100-у перемогу на Кубку світу з гірських лиж, перемігши в слаломі на італійському курорті Сестрієре. Перемогу спортсменка здобула всупереч обставинам травми, через яку вона опинилась на кілька місяців без тренувань.

Передає УНН із посиланням на BBC.

Мікаела Шиффрін здобула історичну 100-у перемогу на Кубку світу з гірських лиж, повернувшись до строю в січні 2025 року після двох місяців відсутності через серйозну травму. Д воразова олімпійська чемпіонка перемогла в слаломі на італійському Сестрієре.

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Американка, яка, фінішувала на 0,61 секунди попереду хорватки Зрінки Лютіч, яка посіла друге місце.

Довідково

Під час змагань з гігантського слалому в Кіллінгтоні, штат Вермонт, США у листопаді 2024 року спортсменка впала та отримала колоту рану в живіт.

Шиффрін, яку вважають однією з найбільшими рекордсменок за 58-річну історію Кубка світу, повернулася до гонок наприкінці січня та виграла рекордну 15-ту медаль на чемпіонаті світу в Заальбаху на початку цього лютого.

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