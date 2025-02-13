Український параспортсмен здобув золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів

Українець Павло Баль став чемпіоном світу з лижних перегонів серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, який проходить в Італії. Збірна України також виборола золото у змішаній естафеті. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує УНН.

Деталі

"Щойно спортсмен Львівського "Інваспорту" Павло Баль став чемпіоном світу з лижних перегонів", - написав Козицький.

Він вказав, що спортсмен львівського "Інваспорту" є багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів світу з лижних перегонів та біатлону в особистому і командному заліках, призером етапів Кубка світу та чемпіонатів України. Також він увійшов в історію, здобувши для України першу медаль у хендбайку на шосе - бронзу Паралімпійських ігор.

Також зазначається, що сьогодні збірна України у складі Павла Баля, Олександри Кононової, Олександра Алексика та Людмили Ляшенко виборола золото у змішаній естафеті.

Додамо, що Чемпіонат світу з лижних перегонів серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату проходить у Тоблаху, Італія. За нагороди змагаються спортсмени з 20 країн. Україну на змаганнях представляють 26 параатлетів.

Доповнення

Напередодні збірна України виборола 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей на Іграх нескорених-2025. Нагороди здобуто у п'яти дисциплінах: біатлоні, бігових лижах, гірських лижах, сноубордингу та скелетоні.