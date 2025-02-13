Украинский параспортсмен получил золото на чемпионате мира по лыжным гонкам
Киев • УНН
Павел Баль стал чемпионом мира по лыжным гонкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Италии. Сборная Украины также завоевала золото в смешанной эстафете.
Украинец Павел Баль стал чемпионом мира по лыжным гонкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Италии. Сборная Украины также завоевала золото в смешанной эстафете. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует УНН.
Детали
"Только что спортсмен Львовского "Инваспорта" Павел Баль стал чемпионом мира по лыжным гонкам", - написал Козицкий.
Он указал, что спортсмен львовского "Инваспорта" является многократным победителем и призером чемпионатов мира по лыжным гонкам и биатлону в личном и командном зачетах, призером этапов Кубка мира и чемпионатов Украины. Также он вошел в историю, получив для Украины первую медаль в хендбайке на шоссе - бронзу Паралимпийских игр.
Также отмечается, что сегодня сборная Украины в составе Павла Баля, Александры Кононовой, Александра Алексика и Людмилы Ляшенко завоевала золото в смешанной эстафете.
Добавим, что Чемпионат мира по лыжным гонкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в Тоблахе, Италия. За награды соревнуются спортсмены из 20 стран. Украину на соревнованиях представляют 26 параатлетов.
Дополнение
Накануне сборная Украины завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей на Играх непокоренных-2025. Награды получены в пяти дисциплинах: биатлоне, беговых лыжах, горных лыжах, сноубординге и скелетоне.